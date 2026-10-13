뱅크웨어글로벌, OK저축은행서 161억원 수주

AI 핵심 요약beta
- 13일 뱅크웨어글로벌이 OK저축은행 수신시스템 사업을 수주했다
- 뱅크웨어글로벌은 금융거래 핵심 계정계 영역 구축을 맡았다
- 수주금액은 약 161억원으로 상장 후 최대 단일 계약이다
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대형 금융IT 프로젝트 실적 추가…후속 수주 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 금융 소프트웨어 전문기업 뱅크웨어글로벌이 OK저축은행의 '수신(독자)시스템 구축 사업'에서 계정계 영역 구축을 맡는다. 수주금액은 약 161억원으로 상장 이후 최대 규모 단일 계약이다.
13일 뱅크웨어글로벌에 따르면 이번 사업은 기존에 회사가 구축한 여신시스템 기반 환경에 수신시스템을 연결·확장하는 프로젝트다. 전체 사업은 계정계, 채널계, 정보계, 인프라, 프로젝트관리조직(PMO)·특별감리 등 5개 영역으로 나눠 추진된다. 뱅크웨어글로벌은 이 가운데 금융거래 핵심 데이터를 처리하는 계정계 영역을 담당한다.
회사는 고객과 예금상품, 계좌, 이자, 거래 및 회계처리 등 수신 업무 전반을 지원하는 시스템을 구축할 예정이다. 이번 수주로 OK저축은행과의 협력 범위도 기존 여신에서 수신 업무까지 확대됐다. 뱅크웨어글로벌은 앞서 OK저축은행 여신시스템을 구축한 바 있다.
뱅크웨어글로벌은 국내외 금융기관의 코어뱅킹과 금융IT 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 이번 사업을 진행하고 향후 기존 고객의 후속 사업과 신규 고객 확보를 추진할 계획이다.
뱅크웨어글로벌 관계자는 "국내외 금융기관 프로젝트를 통해 축적한 업무 이해도와 수행 경험을 바탕으로 안정적인 시스템 구축에 집중하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com