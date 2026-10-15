'2026 부산 가든쇼' 낙동강정원서 개막…40점 정원 작품 전시

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 15일부터 18일까지 부산낙동강정원에서 가든쇼를 개최했다
- 시민·기업·작가가 만든 정원 작품 40점을 행사장에 전시했다
- 정원학교·체험·공연을 운영하며 국가정원 도약 기반을 마련했다
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부산낙동강정원 시민 중심 문화 공간
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국가정원을 꿈꾸고 있는 부산 낙동강변이 시민과 지역사회가 함께 만든 정원 작품으로 채워진다.
부산시는 15일부터 18일까지 나흘간 부산낙동강정원에서 '2026 부산 가든쇼'를 개최한다고 밝혔다. 올해 행사는 '정원이 있는 삶, 정원이 잇는 이야기'를 주제로 열린다.
개막식은 15일 오전 11시 부산낙동강정원에서 진행된다. 부산시 경제부시장과 사상구청장, 국회의원, 시의원, 시민 등이 참석해 행사의 시작을 알린다.
행사장에는 특화정원, ESG 기업동행정원, 교류정원, 지역작가정원, 시민참여정원 등 40점의 정원 작품이 전시된다. 정원디자이너 황지해가 참여한 'Haven'을 비롯해 기업과 작가, 지역사회가 함께 조성한 작품을 만날 수 있다.
서울시와의 정원 교류를 담은 작품과 자치구별 특색을 반영한 지역작가정원도 선보인다. 식물과 자연 소재, 창의적인 디자인을 활용해 정원별 주제와 개성을 표현했다.
시민 참여 공간도 마련됐다. 부산대학교 등 5곳이 참여한 '정원학개론101정원', 공모를 통해 조성한 '큰손바닥정원' 10곳, 시민정원사 등이 만든 '나도정원사정원' 6곳이 운영된다.
정원학교와 정원문화 체험, 공연 등 프로그램도 진행된다. 관람객은 정원을 둘러보는 데 그치지 않고 정원 만들기와 관련 체험에 참여할 수 있다.
부산낙동강정원은 낙동강의 자연경관과 생태적 가치를 바탕으로 조성된 공간이다. 부산시는 이번 행사를 통해 정원문화를 확산하고 부산낙동강정원을 시민 중심의 정원문화 공간으로 발전시킬 계획이다.
김창덕 푸른도시국장은 "시민들이 정원을 가까이에서 만나고 정원의 아름다움과 가치를 나누는 시간이 되길 바란다"며 "부산낙동강정원이 국가정원으로 도약할 수 있도록 정원문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com