삼성전자, 실리콘밸리 '미래 통신 서밋'서 6G 기술 시연

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 14일과 15일 미국 실리콘밸리에서 6G 행사를 개최했다
- 삼성전자와 파트너사들은 AI RAN·위성통신 등 핵심 기술을 공개했다
- 삼성전자는 글로벌 통신사·연구기관과 6G 협력을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 6G 핵심 기술을 공개하며 글로벌 통신 업계와의 협력을 강화하고 있다.
삼성전자는 14일과 15일 실리콘밸리 마운틴뷰에서 '파트너 데이'와 '실리콘밸리 미래 통신 서밋 2026'을 개최했다. 이동통신사, 제조사, 정부 기관, 학계 등 100여명의 통신 전문가들이 참석해 인공지능(AI)과 6G 시대 네트워크 진화 방향과 생태계 협력 방안을 논의했다.
14일 행사에서는 AI 기반 소프트웨어 네트워크 전략이 중점적으로 다뤄졌다. 삼성전자는 AI가 인프라 전반을 변화시키면서 통신 네트워크도 구조적으로 재편되고 있다고 설명했다. 통신사들은 미래 네트워크 요구사항을 공유했고, 제조사들은 AI와 가상화 기술 상용화 경험을 나눴다.
15일 서밋은 'AI 내재형 6G 네트워크', '위성통신 기반 6G 커버리지 확장', '현실과 가상 세계를 잇는 초연결' 등 3개 세션으로 진행한다. 첫 번째 세션에서는 AI를 통신망 성능 혁신의 핵심 기술로 삼아 지능형 인프라 진화를 위한 기술적 과제를 논의한다. 두 번째 세션에서는 저궤도 위성군집의 현황과 우주 통신의 기술적 과제를 다룬다. 세 번째 세션에서는 통신·센싱 융합(ISAC)과 피지컬 AI 등 물리 공간을 인식하고 디지털 서비스와 연결하는 기술을 모색한다.
삼성전자와 파트너사들이 공동 개발한 6G 핵심 기술도 공개됐다. AI RAN, 고밀도 다중 입출력 통신 시스템(X-MIMO), 분산 다중 입출력 통신 시스템(D-MIMO), 통신·센싱 융합(ISAC) 등이 시연됐다.
삼성전자는 RAN 전 계층에 AI를 적용한 통신 성능, 6G 후보 주파수 대역(7GHz)에서의 전송 성능, 셀 경계 사용자의 체감 성능, 기지국 기반 센싱 성능 등 검증 결과를 공개했다.
삼성전자는 글로벌 이동통신사, 연구소, 협의체 등과 6G 기술 협력을 확대하고 있다. 올해 ISAC 기술 개발을 위해 LG유플러스와 협력을 시작했고, 버라이즌과는 미국 댈러스의 글로벌 스포츠 이벤트에서 필드 검증을 진행했다. 소프트뱅크, NTT 도코모, KDDI 리서치, KT, SK텔레콤 등 국내외 주요 통신사업자들과도 연구 협력을 강화하고 있다.
raul1649@newspim.com