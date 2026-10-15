G마켓, 내년 셀러 지원 확대…핫딜 개편·AI 관리 도입

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 15일 내년부터 판매자 대상 핫딜 운영을 개편한다고 밝혔다.
- 판매자 관리 사이트에 AI 에이전트를 도입하고 참여 절차도 간소화한다.
- 신규 쿠폰 정책을 마련하고 판매자 지원 컨퍼런스를 이어갈 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 쿠폰·맞춤형 상담도 추진
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 내년부터 입점 판매자를 위한 핫딜 운영 방식을 바꾸고 판매자 관리 사이트에 인공지능(AI) 에이전트를 도입할 계획이라고 15일 밝혔다.
G마켓은 지난 13~14일 서울 중구 신세계남산에서 '2026 셀러 컨퍼런스'를 열었다. 약 1000명의 판매자가 참석한 가운데 제임스 장(한국명 장승환) 대표와 영업·마케팅·테크·물류 부문 책임자들이 내년 판매자 지원 방향을 소개했다.
새 핫딜 코너는 가격 경쟁력을 갖춘 판매자의 상품을 일정 시간 G마켓 홈 화면에 노출하는 방식이다. G마켓은 판매자의 참여 절차도 간소화할 계획이다.
판매를 촉진하기 위한 신규 쿠폰 정책과 판매자 관리 사이트 내 AI 에이전트 도입 계획도 공개했다. 구체적인 시행 시기와 적용 범위는 자료에서 밝히지 않았다.
제임스 장 대표는 AI를 활용해 쇼핑 편의성을 높이는 한편 고객이 직접 상품을 탐색하고 취향에 맞는 상품을 발견하는 경험을 강화하겠다는 구상을 제시했다.
행사장에는 글로벌 역직구 사업과 풀필먼트 서비스, AI 광고 프로그램, 주요 프로모션을 다루는 상담 코너가 마련됐다. G마켓은 대형 브랜드와 중소 판매자에게 각각 맞는 지원 방안을 소개했다.
G마켓은 앞으로도 오픈마켓 판매자를 대상으로 컨퍼런스와 세미나를 열어 의견을 듣고 지원책에 반영할 방침이다.
kji01@newspim.com