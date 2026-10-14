강기윤 창원시장, 5개 구청 순회 소통간담회 완료…"현장 중심 행정"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 14일 마산회원구청에서 소통간담회를 열었다
- 창원시는 5개 구청 순회를 마치고 현장 중심 행정을 강화했다
- 시는 읍면동 인력 보강과 인센티브 확대, 월 2회 간담회를 추진한다
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정례 간담회 통해 직원 의견 반영 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시정의 중심이 본청에서 읍면동 현장으로 이동하고 있다.
창원시는 마산회원구청에서 찾아가는 구청장·읍면동장 소통간담회를 열고 5개 구청 순회를 마무리했다고 14일 밝혔다.
이번 간담회는 마산합포구를 시작으로 성산구, 진해구, 의창구에 이어 다섯 번째로 열렸다. 강기윤 시장은 구청과 읍면동 직원들과 주요 시정 현안을 공유하고 현장 업무 과정에서 겪는 어려움과 개선 방안을 들었다.
창원시장이 통합창원시 출범 이후 구청을 직접 찾아 간부회의를 주재한 것은 이번이 처음이다. 시는 기존 시청 중심 행정에서 벗어나 읍면동 현장 중심의 행정체계를 강화하기 위한 취지라고 설명했다.
강 시장은 간담회에서 "시민 불편을 해결하기보다 법과 원칙을 앞세워 불가능한 이유를 설명하는 행정에서 벗어나야 한다"고 강조했다.
읍면동 직원들의 근무 여건 개선 방안도 제시했다. 우수 인재를 읍면동에 배치하고 결원을 줄이는 한편, 성과에 따른 인센티브를 확대해 현장 행정의 실행력을 높이겠다는 계획이다.
마산회원구청에서는 직원들과 현안을 논의한 뒤 구내식당에서 함께 식사하며 업무상 애로사항을 청취했다.
강 시장은 "5개 구청을 한 차례 순회했다고 소통이 완성된 것은 아니다"며 "앞으로도 월 2회 구청을 찾아 읍면동 중심의 행정 변화를 이끌겠다"고 말했다.
창원시는 이번 순회에서 나온 의견을 시정 운영에 반영하고 구청과 읍면동을 잇는 소통간담회를 월 2회 정례적으로 운영할 계획이다.
news2349@newspim.com