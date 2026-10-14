포스코퓨처엠, 'AI 페스티벌' 개최…업무 혁신 우수사례 28건 선정

AI 핵심 요약beta
- 포스코퓨처엠은 13일 포스텍에서 AI 페스티벌을 개최했다
- AI 100일 챌린지에서 발굴한 우수사례 28건을 선정해 시상했다
- 포스코퓨처엠은 우수사례를 2027년 상반기까지 업무에 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코퓨처엠이 인공지능(AI)을 활용한 업무 혁신 사례를 공유하고 전사적인 AI 전환(AX)에 속도를 낸다.
포스코퓨처엠은 지난 13일 경북 포항시 포스텍에서 임직원들의 AI 활용 성과를 공유하는 'AI 페스티벌'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 지난 6월부터 3단계에 걸쳐 진행한 'AI 100일 챌린지'의 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 사무·제조 업무 효율 향상을 위한 AI 애플리케이션 개발과 사내 홍보·안전·교육용 AI 영상 제작 부문에서 총 28건의 우수사례를 선정해 시상했다.
대상은 '소성로 히터 상태 예측 모델'이 차지했다. 양극재 생산 과정에서 원료를 고온으로 가공하는 소성로의 히터 상태를 AI로 분석해 고장 위험도와 점검 우선순위를 산출하는 시스템이다. 설비를 선제적으로 점검·교체해 갑작스러운 수리 작업을 줄이고 생산 효율을 높일 수 있도록 했다.
최우수상에는 'AI 기반 MRO 자재 통합관리 및 지능형 구매시스템'과 'SEM 데이터 무인 확보·분석 자동화'가 선정됐다.
MRO 자재 통합관리 시스템은 여러 시스템에 분산된 설비 유지보수 관련 자재 정보를 AI가 검색하고 함께 구매할 수 있는 자재와 국산 대체품을 추천하는 방식이다. SEM 데이터 자동화 시스템은 전자현미경을 활용한 제품 입자 촬영부터 크기·형상 분석, 결과 생성까지 자동화해 반복 업무를 줄이는 기술이다.
포스코퓨처엠은 이번에 선정된 우수사례를 현장 테스트와 직원 의견 수렴 등을 거쳐 2027년 상반기까지 실제 업무에 적용할 계획이다.
회사는 AI가 업무 개선 계획 수립부터 실행까지 수행하고 사람은 최종 판단과 의사결정을 담당하는 'AI 네이티브(AI-Native)' 체계 구축도 추진하고 있다.
앞서 포스코퓨처엠은 지난 7월 디지털 혁신 비전인 'BoT(Battery of Things) 생태계 게임 체인저'를 발표하고 전사적 AI 전환 로드맵을 수립했다. 이를 통해 2028년 상반기까지 제조 생산성을 30% 높이고 제품 개발 기간을 50% 단축한다는 목표다.
지난 9월에는 프로세스 혁신(PI) 기반 AX 프로젝트를 본격화하고 제조·연구개발·마케팅 등 업무 전반에 AI 기술을 적용하는 작업에 착수했다.
heoneykim@newspim.com