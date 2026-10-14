HLB파나진, 덴버 학회서 AOC 플랫폼 핵심기술 공개

AI 핵심 요약beta
- HLB파나진은 14일 국제 학회에서 PNA 최적화 연구를 발표했다
- 연구진은 질환별 PNA 구조와 화학적 변형에 따른 활성을 비교했다
- HLB파나진은 연구 결과를 AOC 후보물질 개발에 적용할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB파나진이 항체-올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC) 치료제의 핵심 기술인 인공핵산(PNA) 페이로드 최적화 연구 결과를 국제 학회에서 발표했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 11일부터 미국 콜로라도주 덴버에서 열리고 있는 '제22회 올리고뉴클레오타이드 치료제 학회(OTS 2026)'에 참가해 PNA의 화학적 변형과 스플라이싱 조절에 관한 연구 결과를 포스터로 공개했다.
연구진은 뒤센 근이영양증(DMD)과 암 관련 유전자를 대상으로 PNA의 화학적 구조를 여러 형태로 변형하며 RNA 스플라이싱 조절 효과를 비교했다. 스플라이싱은 RNA의 필요한 부분을 선택해 연결하는 과정으로, 이를 조절하면 질병 관련 단백질 생성 과정에 영향을 줄 수 있다.
연구 결과 같은 유전정보를 표적으로 하더라도 PNA에 적용하는 화학적 변형과 배치 위치에 따라 활성이 달라지는 것으로 확인됐다. 일부 변형 PNA는 기존 핵산치료제 소재인 PMO(포스포로디아미데이트 모르폴리노 올리고머)와 비슷하거나 더 높은 활성을 보였다. 암세포 실험에서는 특정 변형 PNA가 시험 물질 중 가장 높은 세포사멸 효과를 나타냈다.
질환과 표적에 따라 효과적인 PNA 구조가 서로 다르게 나타나, 질환과 표적에 맞춰 PNA 페이로드의 서열과 화학적 구조를 각각 최적화할 필요가 있음을 시사했다.
AOC는 항체를 이용해 핵산치료제를 원하는 세포까지 전달하는 기술이다. 항체가 표적 세포를 찾아가는 역할을 하고, 결합된 핵산이 세포 내에서 실제 치료 작용을 한다.
HLB파나진은 자체 PNA 기술을 AOC의 핵산 페이로드로 활용하는 플랫폼을 개발 중이다. 이번 연구에서 확보한 PNA 서열·화학적 변형 기술과 데이터를 AOC 플랫폼의 페이로드 설계에 직접 적용할 계획이다. 표적별로 최적화한 PNA를 항체와 결합한 뒤 표적 세포로의 전달 성능과 세포 내 활성을 검증하고, 이를 기반으로 AOC 후보물질을 발굴해 나갈 예정이다.
HLB파나진 관계자는 "AOC의 치료 효과를 높이기 위해서는 표적 세포까지 전달된 뒤 실제 치료 작용을 하는 페이로드의 성능이 중요하다"며 "이번 연구를 통해 축적한 PNA 설계 기술과 데이터를 기반으로 표적별 최적의 PNA 페이로드를 개발하고, 이를 AOC 플랫폼의 경쟁력으로 연결해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com