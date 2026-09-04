HLB파나진, 美 컨퍼런스서 PNA 기술 소개

AI 핵심 요약beta
- HLB파나진이 3일 미국서 PNA 기조발표했다
- PNA의 결합력·안정성·신약적용성 소개했다
- 미국 제약사와 협력·사업화 확대를 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB파나진이 미국에서 열린 올리고뉴클레오타이드·펩타이드 전문 컨퍼런스에서 독자 소재인 PNA(인공핵산)의 기술 특성과 신약개발 분야 적용 가능성을 소개했다.
4일 HLB파나진은 3일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '올리고뉴클레오타이드·펩타이드 엑스체인지 2026(Oligonucleotides & Peptides Xchange-San Francisco 2026)'에서 PNA를 주제로 개막 기조발표를 진행했다고 밝혔다.
이번 발표는 '주목받지 못했던 올리고: 왜 PNA를 신약 파이프라인에서 다시 주목해야 하는가(The Overlooked Oligo: Why PNA Deserves a Closer Look in Your Pipeline)'를 주제로 진행됐다. 회사는 기존 올리고뉴클레오타이드와 비교해 PNA가 갖는 결합력과 안정성 등의 특성을 설명하고 연구 및 신약개발 분야의 적용 사례를 소개했다.
PNA는 DNA와 유사하게 특정 염기서열을 인식하고 결합할 수 있도록 설계된 인공핵산 소재다. HLB파나진은 자체 PNA 기술을 분자진단 등에 활용하고 있으며 신약개발 분야로 적용 범위를 확대하고 있다.
발표 이후 질의응답에서는 PNA의 신약개발 적용과 관련한 논의가 이어졌다. 참석자들은 올리고뉴클레오타이드 치료제에 사용되는 PMO(포스포로디아미데이트 모르폴리노 올리고머)와 비교한 비의도적 유전자 발현 영향 가능성을 비롯해 생체 내(in vivo) 적용, 세포 내 전달 과정에서의 엔도좀 탈출(endosomal escape), 수용성 개선 방안 등을 질의했다.
이에 HLB파나진은 PNA가 표적 염기서열에 높은 결합력을 갖고 있어 비의도적으로 다른 유전자 발현에 영향을 미칠 가능성이 상대적으로 낮을 것으로 보고 있다고 설명했다.
이번 기조발표는 HLB파나진의 미국 PNA 유통 파트너인 켐진스(ChemGenes)와의 협력을 통해 마련됐다. HLB파나진은 행사 기간 켐진스와 함께 현지 제약·바이오 기업들과 1대1 미팅을 갖고 PNA 기반 연구개발 협력과 사업화 가능성을 논의했다.
회사에 따르면 미팅에서는 신약개발 기업과 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 등을 대상으로 PNA의 신약개발 활용 가능성과 협력 방안에 대한 논의가 이뤄졌다. HLB파나진은 이번 행사를 계기로 켐진스와의 협력을 이어가는 한편 미국 제약·바이오 기업과 PNA 기반 연구개발 및 사업화 기회를 확대한다는 계획이다.
장인근 HLB파나진 대표이사는 "이번 기조발표와 현장 미팅을 통해 글로벌 신약개발 기업들이 PNA의 기술적 특성과 실제 신약개발 적용 가능성에 높은 관심을 갖고 있음을 확인했다"며 "켐진스와의 협력을 더욱 강화해 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 PNA 기반 연구개발 협력과 사업화 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com