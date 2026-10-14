정영두 김해시장, 스마트 물류 플랫폼 조성 제안…물류 거점화 추진

AI 핵심 요약beta
- 정영두 김해시장은 14일 송순호 부위원장에게 지역 현안 4건을 건의했다
- 김해시는 스마트 물류 플랫폼과 부산김해경전철 국비 증액을 요청했다
- 동남권 광역철도 김해역 신설과 고속도로 창원 연장을 요구했다
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 부산김해경전철 국비 증액·광역철도 김해역 신설 등 주요 현안 해결을 위해 총력을 기울이고 있다.
김해시는 정영두 시장이 14일 오전 접견실에서 송순호 지방시대위원회 부위원장을 만나 지역균형발전과 관련한 주요 현안 4건을 건의했다고 밝혔다.
정 시장이 제시한 현안은 ▲국가 스마트 물류 플랫폼 조성 ▲부산김해경전철 국비 증액 ▲동남권순환광역철도 예비타당성조사 통과 ▲김해~밀양 고속도로 창원 노선 연장이다.
정 시장은 국가 스마트 물류 플랫폼 조성과 관련해 정부의 북극항로 개척 구상과 연계한 육·해·공 트라이포트 구축의 필요성을 설명하며 김해가 물류 거점으로 기능할 수 있는 입지 조건을 갖췄다는 점을 강조했다.
부산김해경전철에 대해서는 정부 주도로 추진된 시범사업인 만큼 운영에 따른 재정 부담을 정부가 분담해야 한다고 건의했다.
동남권순환광역철도는 부산·울산·경남을 연결하는 광역교통망이라는 점을 들어 조속한 예비타당성조사 통과를 요청했다. 노선에 김해역 신설도 제안했다.
김해~밀양 고속도로 창원 노선 연장과 관련해서는 국가도로망종합계획 수정계획에 반영해 달라고 요구했다. 해당 사업은 김해와 창원을 연결하는 비음산 터널 개통과 연계돼 있다.
송순호 부위원장은 "김해는 동남권 산업·경제·문화를 이끄는 대표 도시"라며 "김해시 현안을 국가적 차원에서 검토하고 실천적인 해법을 찾겠다"고 말했다.
정영두 시장은 "김해의 입지와 산업, 문화적 특성을 고려해 필요한 현안을 중심으로 건의했다"며 "지방시대위원회가 김해의 중요성을 인식하고 있는 만큼 긍정적인 검토를 기대한다"고 전했다.
news2349@newspim.com