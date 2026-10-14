경남도, 노후 육상풍력발전시설 7개 단지 전수점검…화재 예방·안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 14일 노후 육상풍력시설 7개 단지를 전수점검했다
- 합동점검반은 터빈 구조물과 전기·소방 안전관리 상태를 확인했다
- 도는 위험요인 발견 시 시정·보수하고 화재 대응체계도 정비한다
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보수 조치 및 대응 매뉴얼 정비
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 화재와 안전사고 예방을 위해 노후된 풍력발전시설을 대상으로 전수점검에 나선다.
도는 지난 12일부터 30일까지 시군, 한국전기안전공사, 소방서 등과 합동점검반을 구성해 육상풍력 발전시설을 전수 점검을 실시한다고 14일 밝혔다.
이번 점검은 조성 후 10년이 지난 풍력터빈 비중이 76%까지 늘어난 데다 지난 2월 풍력발전시설 화재가 발생한 데 따른 조치로, 시설물의 위험요인을 사전에 확인해 유사 사고를 예방한다.
현재 도내에서는 양산·의령·거창 등 3개 시군에서 7개 육상풍력 발전단지가 운영되고 있다. 발전시설은 모두 48기로, 총 설비용량은 97㎿다.
지역별로는 양산시가 5개 단지 16기 64㎿로 가장 많다. 의령군은 1개 단지 25기 18.8㎿, 거창군은 1개 단지 7기 14㎿ 규모다.
점검반은 풍력터빈 타워 기초 부위의 침하와 균열, 앵커 볼트 체결 상태를 확인한다. 블레이드와 너셀의 소음·진동 상태도 살핀다.
전기시설에 대해서는 수배전반 절연 상태와 고압 안전표지판 설치 여부, 경계 울타리 파손 여부 등을 점검한다. 전기안전관리자 선임과 점검 기록, 비상 연락망 구축 등 소방·안전관리 체계도 확인 대상이다.
도는 경미한 사항은 현장에서 바로 시정하고 중대한 위험요인이 발견되면 관계 법령에 따라 시정·보수·복구 조치를 추진할 방침이다.
발전단지별 화재 대응 매뉴얼과 비상 대응 체계도 정비한다.
news2349@newspim.com