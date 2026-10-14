울산시, 장종근 감사관·김진석 노동특보 임용

AI 핵심 요약beta
- 울산시는 14일 장종근 씨를 감사관에 임용했다
- 울산시는 14일 김진석 씨를 노동특보에 임용했다
- 두 신임 인사는 현장 경험을 바탕으로 업무를 시작했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 감사와 노동 분야에 현장 경험을 갖춘 전문가를 배치해 공정한 시정 운영과 노동존중 정책을 강화한다.
시는 14일 장종근 씨를 감사관에, 김진석 씨를 노동특보에 각각 임용한다고 밝혔다. 두 신임 인사는 이날부터 업무를 시작한다.
장종근 신임 감사관은 경찰대에서 행정학을 전공하고 동국대에서 행정학 석사학위를 받았다. 30여 년간 경찰공무원으로 근무하며 감사와 수사 분야에서 경험을 쌓았다.
울산경찰청 청문감사인권담당관과 형사과장, 청문감사담당관, 울주경찰서장 등을 지냈다. 감사·감찰과 부패방지 업무를 담당했으며, 부산경찰청 영도경찰서장으로 재직하면서 범죄예방과 수사 업무를 총괄했다.
김진석 신임 노동특보는 민주노총과 진보당에서 활동하며 지역 노동자의 권익 보호와 노사관계 개선에 힘써 온 노동 분야 인사다. 노동 현장 경험을 바탕으로 노사관계 안정과 노동계의 행정 수요에 대응하는 역할을 맡는다.
이번 임용에서 각 분야의 전문성과 현장 경험을 고려했다고 시 관계자는 설명했다.
psj9449@newspim.com