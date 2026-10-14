NH-Amundi자산운용, 10월 ETF 리포트 발간…"에이전틱AI 시대 개막"

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용은 14일 에이전틱AI 시대를 진단한 보고서를 공개했다
- AI 모델 경쟁 심화로 가격은 하락하고 업무 자동화와 사용량은 늘어날 전망이다
- 관련 수혜가 모델·인프라·보안 전반으로 확산하며 ETF 투자도 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"모델·인프라 전반에 수혜 확산"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 14일 인공지능(AI)이 스스로 판단하고 실행하는 에이전틱AI 시대가 열리고 있다는 내용을 담은 10월 'HANARO ETF Monthly Report'를 공개했다고 밝혔다.
NH-Amundi자산운용에 따르면 지난달 AI 업계에서는 프론티어 모델 출시가 잇따랐다. 오픈AI가 GPT-6 아스트라(Astra)를 공개한 데 이어 앤트로픽은 클로드(Claude) 오퍼스(Opus) 5.5를 선보였다. 구글 딥마인드도 제미나이(Gemini) 4 아르곤(Argon)을 내놓으며 경쟁에 합류했다.
NH-Amundi자산운용은 AI가 본격적으로 업무를 대신하는 수준까지 발전하고 있다고 진단했다. 올해 초 오픈클로가 초개인화 에이전트 돌풍을 일으킨 데 이어 기업 현장에서는 클로드 코드와 코덱스(Codex) 같은 AI 도구가 코딩 업무 자동화에 쓰이고 있다. 메타가 출시한 개인용 에이전트 뮤즈(Muse)는 쇼핑과 예약 같은 일상 업무를 대행하며 일상 영역으로 침투하고 있다.
모델 간 성능 경쟁이 치열해질수록 가격은 내려가고 사용량은 늘어난다는 점에 주목했다. 실제 오픈AI가 지난달 공개한 GPT-6.1 솔(Sol)은 아스트라에 근접한 성능을 5분의 1 수준 가격으로 제공한다. NH-Amundi자산운용은 비용이 줄어들면 전체 사용량이 오히려 늘어나는 '제본스의 역설'처럼 AI가 처리하는 업무량과 토큰 소비도 함께 증가할 수 있다고 설명했다.
이에 에이전틱AI 성장의 수혜가 특정 모델 하나에 그치지 않고 모델과 인프라 전반으로 확산할 가능성이 높다고 분석했다. 에이전틱AI는 판단하고 계획하는 AI 모델과 이 모델이 실제로 일할 수 있도록 데이터, 도구, 보안 환경을 제공하는 인프라로 구성된다는 진단이다. 특히 에이전트에 업무와 개인 활동 권한을 맡기는 만큼 이를 보호하는 보안 솔루션의 중요성도 커지고 있다고 짚었다.
에이전틱AI 생태계 전반 투자하는 방법으로는 'HANARO 미국에이전틱AI TOP2+' 상장지수펀드(ETF)를 제시했다. 해당 ETF는 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 아마존 등 빅테크와 함께 크라우드스트라이크, 델 테크놀로지스, 데이터독 등 AI 모델과 관련 보안·인프라 기업 전반에 투자하는 상품이다. 추후 비상장 AI모델 기업이 상장할 경우 지수 정기변경일 이전 특별 편입할 수 있다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "최근 한 달 사이 주요 프론티어 모델이 잇따라 등장하는 등 AI모델 간 경쟁이 에이전틱 AI 시대를 빠르게 앞당기고 있다"며 "HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ ETF는 AI 모델부터 인프라까지 에이전틱 AI 생태계를 이끄는 핵심 기업에 한 번에 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com