신한은행, '슈퍼SOL'서 모바일 신분증 지원…금융·일상 본인확인 활용

분산신원증명 및 안면인증 기술 적용…위젯 탑재로 접근성 개선
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'에서 모바일 신분증을 발급 및 이용할 수 있는 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.
실물 신분증 없이 금융 앱에서 신원 확인이 가능하도록 기획된 서비스로, 정부 모바일 신분증을 슈퍼SOL과 연동해 사용한다. IC 신분증이나 QR코드로 발급받아 은행 업무, 편의점, 관공서 등에서 활용할 수 있다. 접근성을 높이기 위해 위젯을 배치했으며, 실시간 시계와 움직이는 배경을 적용해 위·변조 및 캡처 도용을 차단했다.
보안 체계에는 분산신원증명(DID) 기술을 도입해 개인정보 보호를 강화했다. 이용 시 PIN 번호와 안면인증 절차를 거치며, 안면인증 정보는 분산 저장 및 암호화 처리된다. 단말기 환경에 따라 삼성 월렛 연동 '안전지갑'과 앱 내 '전용지갑' 방식을 제공한다.
신한은행 관계자는 "슈퍼SOL을 통해 실물 신분증 없이 신원 확인이 가능해졌다"며 "운영 안정성과 보안 관리를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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