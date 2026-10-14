한화그룹, 이사회 의장에 독립이사 선임 확대..."독립성 및 투명성 제고"

AI 핵심 요약beta
- 한화그룹은 14일 ㈜한화 이사회 의장에 권익환 독립이사를 선임했다
- 한화시스템·한화오션도 독립이사 의장 선임 절차를 진행한다
- 한화그룹은 특별위원회와 이사회 사무국을 신설해 독립성을 강화한다
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특별위원회 설치·이사회 사무국 신설로 경영 투명성 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화그룹이 주요 상장사의 이사회 의장을 독립이사(사외이사)로 선임하는 방안을 확대한다. 경영진에 대한 이사회의 견제 기능을 강화하고 의사결정의 독립성과 투명성을 높이기 위한 조치다.
한화그룹은 14일 ㈜한화 이사회가 권익환 독립이사를 신임 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. 한화솔루션이 2024년부터 독립이사를 이사회 의장으로 선임한 데 이어 그룹 주요 상장사 전반으로 이를 확대하는 것이다.
권 신임 의장은 사법연수원 22기 출신으로 법무부 기획조정실장, 대전지검장, 서울남부지검장 등을 역임한 법률 전문가다. 2022년 ㈜한화 이사회에 합류한 이후 내부거래위원장과 감사위원회 위원, ESG위원회 위원 등을 맡아왔다.
한화시스템과 한화오션도 독립이사를 이사회 의장으로 선임하기 위한 절차를 진행하고 있다. 한화시스템은 이달 중, 한화오션은 다음 달까지 이사회 결의 등을 거쳐 선임을 마무리할 계획이다.
한화에어로스페이스와 한화엔진은 상법 개정안 시행 등 외부 환경 변화에 맞춰 이사회 구성을 재정비한 뒤 내년 상반기까지 독립이사 의장 선임을 추진한다.
이사회 운영의 실효성을 높이기 위한 제도적 장치도 마련한다. 한화그룹은 주주 간 이해상충 우려가 있거나 사회적 관심이 높은 주요 경영 사안을 사전 검토하는 '특별위원회'의 운영 근거를 이사회 규정에 명문화하기로 했다.
특별위원회는 독립이사로만 구성되는 비상설 자문기구다. 주요 의사결정 과정에서 객관적인 검증과 자문을 수행해 주주 권익 보호와 절차적 공정성을 높이는 역할을 맡는다.
이와 함께 각 사에 이사회 직속 지원 조직인 '이사회 사무국'을 신설한다. 사무국은 이사회 운영을 지원하고 주요 안건에 대한 사전 정보를 제공해 이사들의 독립적인 의사결정을 뒷받침할 예정이다.
㈜한화와 한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 주요 상장사는 독립이사 의장 선임 일정과 별개로 다음 달까지 특별위원회 설치 근거 마련과 이사회 사무국 신설을 완료할 방침이다.
한화그룹 관계자는 "이번 조치는 이사회의 역할을 확대해야 한다는 사회적 요구에 부응하고 주주가치 제고를 최우선적으로 고려한 결정"이라며 "지배구조 선진화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 투자자의 신뢰를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com