LS증권, 국내선물옵션 수수료 최대 90% 할인…신규·휴면 고객 대상

AI 핵심 요약beta
- LS증권은 14일 국내선물옵션 신규·휴면 고객 대상 수수료 할인 이벤트를 시작했다.
- 신청 고객은 3개월간 주야간 거래와 API 거래 수수료를 최대 90% 할인받는다.
- 이벤트 기간 중 거래하면 할인 기간이 연장되고, 일정 거래액 달성 시 협의수수료도 적용된다.
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주간·야간 거래와 API 이용 고객까지 적용
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = LS증권이 국내선물옵션 신규·휴면 고객을 대상으로 거래수수료를 최대 90% 할인하는 이벤트를 진행한다. 주간·야간 거래는 물론 API 거래까지 혜택을 확대해 선물옵션 투자자의 거래 비용 부담을 낮춘다는 계획이다.
LS증권은 국내선물옵션 신규·휴면 고객을 대상으로 거래수수료 할인 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.
이벤트 대상은 비대면으로 선물옵션 계좌를 처음 개설한 신규 고객과 신청일 이전 3개월 동안 선물옵션 거래 이력이 없는 휴면 고객이다.
신청 기간은 12월 31일까지다. 신청 고객은 신청 다음 영업일부터 3개월간 수수료 할인 혜택을 받을 수 있다.
할인 대상은 코스피200선물과 코스닥150선물, 코스피200옵션, 주식선물, 미국달러선물 등 국내선물옵션 상품이다. 야간시장 거래도 동일한 혜택이 적용된다.
코스피200선물 거래수수료는 기존 0.003%에서 0.00025104%로, 코스피200옵션은 0.1%에서 0.012654%로 낮아진다.
이벤트 기간 중 1계약 이상 거래하면 할인 기간은 1개월 연장된다. 선물 거래대금 330억원 또는 옵션 거래대금 10억원 이상 조건을 충족하면 이벤트 종료 이후에도 협의수수료율을 적용받을 수 있다.
투혼HTS와 투혼MTS 이용 고객뿐 아니라 오픈API와 xingAPI를 활용하는 API 거래 고객도 할인 혜택 대상에 포함된다.
최근 증권사들은 파생상품 투자자 유치를 위해 수수료 할인과 API 거래 지원을 확대하고 있다. 특히 자동매매와 알고리즘 거래 수요가 늘면서 API 이용 고객을 대상으로 한 혜택도 강화하는 추세다.
LS증권 관계자는 "국내선물옵션 거래 고객들의 비용 부담을 덜어드리기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 최적의 거래 환경을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com