LS증권, 'API 투자전략센터' 오픈…AI가 자동매매 코드까지 생성

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 1일 API 투자전략센터를 열었다.
- 챗GPT 기반 AI가 매매 코드 생성을 지원했다.
- 초보용 가이드·모의투자 등도 함께 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
챗GPT 연동 AI어시스턴트·모의투자 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 자동매매에 대한 개인투자자들의 관심이 높아지는 가운데 LS증권이 API 서비스를 한곳에서 이용할 수 있는 통합 플랫폼을 선보였다.
챗GPT 기반 AI 기능을 도입해 투자 전략을 입력하면 자동으로 매매 코드를 생성하는 기능도 지원한다.
LS증권은 API 서비스 정보를 통합 제공하는 'API 투자전략센터'를 오픈했다고 1일 밝혔다.
API는 증권사의 시세 조회와 주문, 계좌 정보 등 거래 기능을 투자자가 직접 개발한 프로그램과 연동해 자동매매를 구현할 수 있도록 지원하는 기술이다. 투자자는 자신만의 매매 전략을 프로그램으로 구현해 자동으로 거래를 실행할 수 있다.
LS증권은 기존에 윈도우 기반 'xingAPI'와 웹 기반 '오픈API'를 각각 운영해 왔지만, 이번 개편을 통해 두 서비스를 하나의 홈페이지로 통합했다. 이를 통해 고객은 API 관련 정보를 한곳에서 확인하고 관리할 수 있게 됐다.
가장 눈에 띄는 기능은 챗GPT와 연동한 AI어시스턴트다. 투자자가 원하는 매매 전략을 텍스트로 입력하면 AI가 해당 전략에 맞는 프로그램 코드를 자동으로 생성해 API 거래에 활용할 수 있도록 지원한다.
AI가 LS증권 API 환경을 보다 정확하게 이해할 수 있도록 AI 학습용 API 가이드(TR 명세서)도 함께 제공한다.
초보 투자자를 위한 지원 기능도 강화했다. 3단계 이용 가이드와 주요 프로그래밍 언어별 샘플 코드를 제공해 복잡한 개발 경험이 없는 이용자도 API 자동매매를 시작할 수 있도록 했다.
이와 함께 ▲매매 전략을 검증할 수 있는 모의투자 서비스 ▲WebSocket 기반 실시간 시세 조회 ▲골든크로스와 볼린저밴드 등 검증된 전략을 활용할 수 있는 전략스튜디오 기능도 제공한다.
최근 AI와 자동매매 기술이 빠르게 확산되면서 증권사들도 API 서비스를 고도화하고 있다. 과거에는 전문 개발자 중심으로 활용됐지만 최근에는 생성형 AI를 활용해 코딩 부담을 낮추면서 일반 투자자의 자동매매 접근성도 높아지는 추세다.
LS증권은 홈페이지 오픈을 기념해 오는 12월 31일까지 이벤트도 진행한다. 비대면 계좌를 보유하고 오픈API 서비스를 등록한 고객이 이벤트를 신청한 뒤 국내주식을 거래하면 수수료 할인 혜택을 받을 수 있다.
LS증권 관계자는 "API 거래가 접근하기 어렵다는 인식을 극복하고 누구나 자신의 투자 아이디어를 코드로 구현해 투자에 활용할 수 있는 환경을 제공하고자 API 투자전략센터를 선보이게 됐다"며 "수수료 할인 이벤트도 함께 준비한 만큼 많은 고객들이 부담 없이 API 거래를 경험해 보는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com