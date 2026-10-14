위믹스, 보안 취약점 신고 포상제 개편...최대 1만달러 지급

AI 핵심 요약beta
- 위믹스 재단이 14일 서틱과 버그바운티를 개편했다
- 서틱 헌트 기반으로 위믹스3.0 보안 점검을 강화했다
- 크리티컬 취약점 제보자에게 최대 1만달러를 지급한다
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취약점 심각도 따라 보상
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위믹스 재단이 글로벌 블록체인 보안 기업 서틱과 협력해 운영하던 보안 취약점 신고 포상제 '버그바운티'를 개편했다고 14일 밝혔다.
이번 개편은 서틱의 신규 보안 플랫폼 '서틱 헌트'를 기반으로 진행됐다. 버그바운티는 보안 연구자가 시스템의 취약점을 찾아 신고하면 심각도에 따라 보상금을 지급하는 제도다.
서틱 헌트는 서틱이 지난 7월 출시한 초대 전용 보안 플랫폼이다. 사전 심사를 통과한 연구자와 프로젝트만 참여할 수 있으며, 보안 감사 경진대회와 인공지능(AI) 기반 보안 챌린지 등도 운영한다.
이번 프로그램의 주요 점검 대상은 위믹스3.0 블록체인과 거버넌스 컨트랙트다. 취약점 심각도는 크리티컬, 하이, 미디엄 등 3단계로 구분한다.
네트워크 전체 중단이나 직접적인 자금 손실을 유발할 수 있는 크리티컬 등급의 취약점을 신고하면 최대 1만달러의 보상금을 받을 수 있다. 보상금은 미국 달러 기준으로 산정되며, 이더리움 네트워크 기반 테더(USDT)로 지급된다.
취약점 검증 절차도 강화했다. 서틱의 심사를 통과한 연구자 가운데 최상위 등급인 '뱅가드'에게만 제보 권한을 부여한다. 제보자는 취약점의 실제 영향을 입증하는 개념 증명(PoC)을 제출해야 하며, 서틱이 이를 재현해 유효성과 심각도를 판단한다.
위믹스 관계자는 "버그바운티 프로그램을 서틱 헌트로 개편함에 따라 위믹스3.0 블록체인과 핵심 구성 요소에 대한 상시적·선제적 보안 검증 체계를 한층 강화하게 됐다"며 "앞으로도 검증된 글로벌 보안 연구자들과 함께 신뢰할 수 있는 위믹스3.0 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com