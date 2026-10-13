부산시, '블록체인·AI 금융 혁신센터' 개소…디지털금융 생태계 조성

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기업 맞춤형 교육·R&D 지원

디지털금융 산업 경쟁력 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 블록체인과 인공지능(AI)을 금융에 접목하는 연구 거점을 열고 디지털금융 생태계 구축에 나섰다.

부산시는 13일 부산국제금융센터(BIFCⅡ)에서 '부산 블록체인·AI 디지털금융 혁신 연구센터' 개소식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다.

개소식에는 전재수 부산시장과 강무길 부산시의회 의장, 최재원 부산대 총장, 양재생 부산상공회의소 회장, 박재범 남구청장 등 관계자 100여 명이 참석했다. 행사는 테이프 커팅, 경과 및 발전전략 보고, 축사, 기념촬영, 현장 투어 순으로 진행됐다.

전재수 부산시장(맨 앞 왼쪽 다섯 번째)이 13일 부산국제금융센터(BIFCⅡ)에서 '부산 블록체인·AI 디지털금융 혁신 연구센터' 개소식에 참석해 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시]2026.10.13

연구센터는 블록체인·AI 기술을 금융에 적용해 전문인력 양성부터 기업 성장과 사업화까지 연결하는 역할을 맡는다. 부산국제금융센터 23층에 전용면적 229.54㎡ 규모로 조성됐으며 사무공간과 교육장, 세미나실 등을 갖췄다.

주요 기능은 현장 맞춤형 교육, 기업 수요 기반 공동 연구개발(R&D), 기술자문과 개념증명(PoC) 지원이다. 문현금융단지 입주기업의 기술적 애로사항을 발굴해 공동 연구과제로 추진하고, 문제 정의부터 기술 설계와 검증까지 기업과 함께 진행한다.

부산대 융합보안대학원 석·박사과정도 연구센터 운영과 연계한다. 부산시와 부산대가 과학기술정보통신부 공모를 통해 선정된 '융합보안 핵심인재 양성사업'을 활용해 해양·항만·조선·제조 등 지역특화산업과 블록체인·AI 기반 보안기술을 결합한 교육·연구를 추진한다.

시는 기업·대학·연구기관이 참여하는 지·산·학·연 실무협의체를 구성하고, 교육을 마친 전문인력의 인턴십과 취업, 창업도 지원할 계획이다. 이를 통해 연구센터를 지역 기업과 인재를 잇는 채용·협력 플랫폼으로 운영한다.

시는 연구센터를 기반으로 문현금융단지의 연구와 교육 기능을 강화하고 블록체인·AI 기반 디지털금융 산업 경쟁력을 높인다는 방침이다.

전재수 시장은 "블록체인과 인공지능 등 첨단기술의 발달로 디지털금융 산업이 급변하고 있다"며 "이제는 연구와 교육이 기업 현장의 문제를 직접 해결하고, 실질적인 성장으로까지 이어지는 선순환 체계가 무엇보다 중요하다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com