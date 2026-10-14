대한항공, 美 '2026 마젤란 어워즈'서 8개상 수상

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 14일 마젤란 어워즈에서 총 8개상을 수상했다
- 국제항공사·서비스 등 5개 부문에서 금상을 받았다
- 디지털 혁신과 친환경 운항 성과로 은상 3개를 추가했다
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비즈니스석·기술 솔루션 등 3개 부문 은상
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 미국 여행 전문 매체 트래블 위클리(Travel Weekly)가 주관하는 '2026 마젤란 어워즈(Magellan Awards)'에서 총 8개상을 수상했다고 14일 밝혔다.
대한항공은 항공사 종합 부문의 국제항공사와 서비스, 항공 서비스 요소 부문의 일등석과 공항 라운지, 기내 식음 서비스 등 5개 항목에서 금상을 받았다. 기술 솔루션과 비즈니스석, 친환경 지속가능 항공사 등 3개 항목에서는 은상을 수상했다.
마젤란 어워즈는 전 세계 여행 산업을 대상으로 브랜드와 서비스, 마케팅, 디자인 등에서 우수한 성과를 거둔 기업과 기관을 선정하는 시상식이다. 올해는 2025년 한 해 동안의 성과를 바탕으로 분야별 전문가 17명이 심사를 진행했다.
대한항공은 국제항공사와 서비스 항목에서 지난해에 이어 2년 연속 금상을 수상했다. 신규 기업이미지(CI)를 반영해 개편한 일등석과 기내 식음 서비스도 2년 연속 금상을 받았다.
특히 인천국제공항을 중심으로 새롭게 선보인 공항 라운지가 높은 평가를 받았다. 대한항공은 한국의 미를 반영한 공간 디자인을 적용하고, 일등석 라운지에는 프라이빗 서비스를 강화했다. 프레스티지 라운지에는 라이브 스테이션과 쿠킹 스튜디오, 라면 라이브러리 등을 도입했으며 사전 예약 서비스도 운영하고 있다.
디지털 기술을 활용한 서비스 혁신도 인정받았다. 대한항공은 항공기 연료 관리와 예지정비, 물류 운영을 비롯해 인공지능(AI) 기반 고객센터(AICC)와 챗봇 등 다양한 분야에 첨단 기술을 적용하고 있다.
친환경 운항과 자원순환 노력도 수상으로 이어졌다. 대한항공은 고효율 항공기 도입 확대와 경제 운항 속도 최적화 등을 통해 지난해 항공기 운항 등에서 발생한 탄소 배출량을 전년보다 약 48만5000톤 줄였다고 밝혔다. 이와 함께 식물성 원료로 제작한 기내식 용기를 순차적으로 도입하고 폐자재 업사이클링 사업도 추진하고 있다.
대한항공 관계자는 "앞으로도 고객 중심 서비스를 강화하고 기술 혁신을 선도해 글로벌 네트워크 항공사로서의 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com