"가을밤 홍법사서 만나는 사찰음식과 명상"…부산시, '가을엔 절로 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 14일 홍법사에서 가을엔 절로 페스타를 개최한다고 밝혔다
- 행사는 30일부터 이틀간 사찰음식·공연·명상 등 12개 프로그램을 운영한다
- 대안스님 사찰음식과 곽진언 공연 등 체험 프로그램은 일부 유료로 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전통문화 자원 활용한 콘텐츠 개발
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "전통사찰을 관람 중심 공간에서 벗어나 사찰음식과 공연, 명상 등을 체험하는 관광 콘텐츠를 즐길세요"
부산시는 부산관광공사와 함께 오는 30일부터 31일까지 이틀간 금정구 홍법사에서 '가을엔 절로 페스타'를 개최한고 14일 밝혔다.
사찰의 전통문화와 웰니스 관광을 결합해 국내외 관광객에게 새로운 체험 기회를 제공한다. 행사는 매일 오후 3시부터 8시까지 진행된다. 도시철도 노포역과 홍법사를 오가는 셔틀버스도 운행한다.
국내 최대 규모의 아미타대불이 있는 홍법사에서는 사찰음식과 가을밤 공연, 명상·힐링 체험 등 12개 프로그램이 운영된다. 유료 프로그램인 '절로패키지'를 제외한 나머지 프로그램은 무료로 참여할 수 있다.
사찰음식 명장 대안스님은 '절로차림' 프로그램을 통해 108가지 사찰음식을 선보인다. 사찰음식과 자연치유를 주제로 한 강연도 진행한다. 대안스님의 음식으로 구성한 '명장 도시락'은 유료 절로패키지에 포함되며 사전 예약을 통해 이용할 수 있다.
해가 지면 홍법사 잔디광장에서 점등식과 야외 콘서트가 이어진다. 방문객이 소원을 적은 평안등을 밝히는 '절로빛남' 이후 '절로밝힘' 공연이 열린다. 30일에는 싱어송라이터 곽진언이, 31일에는 어쿠스틱 듀오 산만한 시선이 무대에 오른다.
명상과 사찰문화 체험도 마련된다. 싱잉볼과 마음치유 명상을 체험하는 '절로고요', 108배를 통해 자신을 돌아보는 '절로비움'이 운영된다. 홍법사 주지 심산스님과 함께 경내를 걸으며 대화를 나누는 '절로걸음', 스님들과 삶의 고민을 나누는 '절로평안'도 진행한다.
이 밖에 7개 사찰의 차와 다식을 맛보는 '절로담음', 천연염색 체험인 '절로채움' 등 다양한 프로그램도 마련했다.
나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "이번 행사는 사찰을 머물고 경험하는 공간으로 확장한 체험형 콘텐츠"라며 "부산의 고유 문화자원을 활용한 관광 콘텐츠를 계속 발굴하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com