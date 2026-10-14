"북항에서 맥주 한잔"…부산시, '수제맥주 마스터스 챌린지' 16일 팡파르

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 14일 북항에서 16일부터 맥주 축제를 연다고 밝혔다
- 행사는 수제맥주 경연과 팝업스토어 등으로 사흘간 진행된다
- 시민·전문가 평가와 판매 실적으로 우승 업체를 선정한다
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팝업스토어 등 다양한 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 가을 바다와 수제맥주가 만나는 부산 북항에서 최고의 한 잔을 가리는 맥주 축제가 열린다.
부산시는 오는 16일부터 18일까지 사흘간 북항 랜드마크 부지 일원에서 '2026 부산수제맥주 마스터스 챌린지'를 개최한다고 14일 밝혔다.
이 행사는 부산 지역 수제맥주 업체의 경쟁력을 높이고 관련 업종 소상공인의 판로를 확대하기 위해 2018년부터 추진됐다. 올해 행사는 개막식과 수제맥주 경연대회를 비롯해 팝업스토어, 소상공인 푸드존, 플리마켓, 체험부스, 공연 등으로 구성된다.
수제맥주 경연대회에는 시민으로 구성된 '바이킹 저지스'와 맥주·미식 분야 전문가 3명이 심사위원으로 참여한다. 시민과 전문가 평가에 행사 기간 현장 판매 실적을 더해 우수 업체를 선정한다. 시는 18일 최종 우승 업체를 발표하고 '위너인증서'를 수여할 예정이다.
팝업스토어에는 부산 지역 수제맥주 업체 8개사가 참여한다. 소상공인 푸드존과 플리마켓에는 각각 15개사가 참가해 음식과 제품을 선보인다.
방문객을 위한 체험 프로그램으로 수제맥주잔 미니어처 만들기와 인공지능 사진관 등이 운영된다. 행사장 중앙에는 가족 단위 방문객이 공연과 체험을 즐길 수 있는 돗자리 존도 마련된다.
공연은 행사 기간 매일 진행된다. 16일에는 유튜버 '유스데스크', 17일에는 가수 '싸이버거'가 무대에 오른다. 18일에는 롯데자이언츠 응원단의 치어리딩과 DJ 수빈의 공연이 이어진다.
티켓은 캐치테이블 앱의 '캐치단독'에서 사전 구매하거나 행사장 판매 부스에서 현장 구매할 수 있다. 얼리버드 티켓은 1만2000원, 시민 심사단으로 참여하는 바이킹 저지스 티켓은 2만 원이다.
박동석 시민경제국장은 "이번 행사가 부산 수제맥주 업체들이 시민과 관광객에게 제품을 알리고 판로를 넓히는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com