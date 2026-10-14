부산시, '2026 부산 BlueFood Wave Festa'…수산물 소비문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 17일 광안리해변에서 블루푸드 시민행사를 개최한다
- 시민 300명이 파도타기 플래시몹으로 지속가능한 소비를 알린다
- 비치코밍과 낚시체험 등 해양환경·수산물 체험을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비치코밍·수산물 체험 등
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 바다를 걷고 수산물을 맛보며 지속 가능한 소비를 생각하는 시민 참여 행사가 광안리에서 열린다.
부산시는 오는 17일 광안리해변 달빛마당 일원에서 '2026 부산 BlueFood Wave Festa'를 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 부산 수산물의 가치와 우수성을 알리고 지속 가능한 수산물 소비문화를 확산하기 위해 마련됐다. 블루푸드를 주제로 시민들이 바다와 수산물을 직접 체험하는 방식으로 진행된다.
주요 프로그램은 시민 300명이 참여하는 '파도타기 플래시몹'이다. 참가자들은 부산 수산물 홍보 문구가 담긴 기념품을 들고 함께 움직이며 부산의 블루푸드를 상징하는 물결을 연출할 예정이다.
시는 한 사람의 움직임이 큰 파도로 이어지는 퍼포먼스를 통해 부산 수산업과 시민이 함께 만드는 수산 식문화의 의미를 전달할 계획이다. 행사 현장은 영상과 온라인 콘텐츠로 제작해 부산 수산물의 가치와 지속 가능성을 알리는 데 활용한다.
본행사에 앞서 해변 환경정화 활동인 비치코밍과 사전공연도 열린다. 비치코밍은 해변을 걸으며 해양쓰레기를 수거하는 활동으로, 참가자들은 광안리해변 일대에서 정화활동에 참여한다.
치어보호 낚시체험, 블루푸드 메시지 카드 만들기, 부산 수산물 미식 체험, 경품 추첨 등도 진행된다.
사전 신청은 오는 16일까지 행사 포스터의 큐알(QR)코드를 통해 할 수 있다. 행사 당일 오전 11시부터 오후 1시까지는 현장 접수도 받는다.
심재민 해양수도전략실장은 "시민들이 부산의 바다를 걷고 수산물을 체험하며 하나의 파도를 만드는 참여형 행사"라며 "건강한 바다와 지속 가능한 수산물 소비문화를 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com