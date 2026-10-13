정영두 김해시장 "부산김해경전철, 국가도 운영 문제 해결 함께 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 정영두 김해시장은 13일 국회를 찾아 경전철 국비 지원을 요청했다
- 김해시는 경전철 운영 적자로 인한 지방재정 부담 완화를 호소했다
- 시는 국회 예산 심의에 지원 반영을 위해 관계기관 협력을 이어가기로 했다
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예산 심의 결과 따라 지원 규모 변동
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산김해경전철 운영 적자가 경남 김해시 재정에 부담을 주는 가운데 정영두 시장이 국회를 다시 찾아 국가 지원 방안을 요청했다.
김해시는 정영두 시장이 13일 국회 국토교통위원회 소속 의원실을 찾아 경전철 관련 국비 지원의 필요성을 설명했다고 밝혔다. 강득구 의원 등 관계 의원들을 만나 협조를 요청했다. 지난 9월에 이어 두 번째 국회 방문이다.
정 시장은 국회 예산 심의 과정에서 경전철 운영 지원이 반영될 수 있도록 사업의 중요성과 지방재정 부담 완화 필요성을 전달했다. 시는 경전철이 시민의 주요 대중교통수단인 만큼 안정적인 운영 기반을 만들어야 한다고 설명했다.
부산김해경전철은 부산과 김해를 잇는 광역교통수단이다. 김해시는 운영에 따른 적자 부담이 지방재정에 이어지고 있어 국가 차원의 지원이 필요하다는 입장이다.
시는 경전철 운영협약의 체결 당사자인 국가도 운영 문제 해결에 책임을 함께해야 한다고 봤다. 국비 지원 규모와 반영 여부는 국회 예산 심의 결과에 따라 달라진다.
정 시장은 지난 9월에도 국회를 방문해 내년도 정부예산안에 담긴 국비사업 증액과 지역 현안 해결을 요청했다. 이번 방문은 경전철 국비 확보를 위한 후속 설득에 해당한다.
시 관계자는 "경전철은 시민의 일상과 직결되는 교통 기반시설인 만큼 국가 차원의 지원이 필요하다"며 "국회와 관계기관에 필요성을 지속적으로 설명하고 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com