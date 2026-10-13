김해시, 민선 9기 12대 대전환 추진…시민 생활 개선과 미래산업 발전

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5대 목표와 108개 공약 추진

시민 생활 개선과 미래 비전

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 작은 생활 불편부터 미래산업까지 민선 9기 시정의 실행 청사진을 내놨다.

김해시는 민선 9기 시정 비전인 '사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해'를 실현하기 위해 '12대 김해대전환'을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.

정영두 경남 김해시장이 취임 100일을 맞아 지난 6일 오전 11시 시청 프레스센터에서 출입기자단과 차담회를 갖고 있다.[사진=김해시] 2026.10.06

12대 김해대전환은 지역 여건과 시민 의견, 주요 현안을 반영해 마련한 민선 9기 시정 실행체계다. 시는 5대 시정 목표와 108개 공약사업을 연계해 생활 현안은 신속하게 해결하고, 미래산업과 광역교통·물류, 의료 등 중장기 사업은 단계적으로 추진할 계획이다.

시정현안 대전환 분야에서는 전 시민 1인당 10만 원의 민생회복지원금 지급과 장유여객터미널 정상 운영 등 시민 생활과 직결된 과제를 우선 해결한다.

시민주권 대전환은 열린 행정을 통해 시민 참여를 확대하는 내용이다. 시장 주재 주요 회의의 유튜브 실시간 공개와 '함께 잘 사는 김해 추진위원회' 운영 등을 통해 정책 결정 과정의 투명성을 높인다.

청년미래 대전환에서는 지·산·학 연계 청년창업특구를 조성하고 청년 미래인재를 육성한다. 청년의 창업과 일자리, 지역 정착으로 이어지는 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

경제산업 대전환은 전통 제조업 중심의 산업구조에 미래 신산업을 더하는 데 초점을 둔다. 첨단 전략산업 중심으로 산업구조를 재편하고 자동차 부품기업의 미래모빌리티 업종 전환을 지원한다.

교통물류 대전환을 통해 동남권 교통·물류 중심도시로의 도약도 추진한다. 동북아 스마트 물류 플랫폼 구축과 광역철도가 연계되는 김해역 신설, 광역교통망 확충 등을 통해 부울경 1시간 생활권 조성을 앞당길 방침이다.

복지돌봄 대전환 분야에서는 분산된 복지서비스를 연계하는 원스톱 통합돌봄체계를 강화한다. 희망 경로당을 대상으로 주 5일 무상급식을 단계적으로 확대해 고령층의 식생활 안전망도 보완한다.

보건의료 대전환은 지역 의료환경 개선을 목표로 한다. 시는 동부경남 김해공공의료원 유치를 추진하고 달빛어린이병원과 심야약국을 확대해 야간·휴일 소아진료 공백을 줄일 계획이다.

역사문화관광 대전환에서는 2000년 가야왕도의 역사문화자원을 관광 콘텐츠로 확장한다. 장기적으로 '2042 가야문화 세계엑스포'를 준비해 체류형 역사문화관광도시로 발전시킨다는 구상이다.

교육체육 대전환은 초·중·고 통합과정의 김해국제학교 개설과 장유지역 고등학교 신설, 생활권별 체육시설 확충을 주요 과제로 담았다.

도시안전 대전환을 위해 재난·범죄 대응체계를 강화하고 AI 기반 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 관제를 확대한다. 현재 78.2%인 지능형 CCTV 관제율을 2028년까지 100%로 높여 관제 사각지대를 줄일 계획이다.

생태환경 대전환 분야에서는 람사르습지도시 활성화와 화포천습지 생태관광 콘텐츠 확충을 추진한다. 생태자원을 관광과 지역경제를 뒷받침하는 자산으로 활용한다는 방침이다.

시민생활 대전환은 일상 속 불편을 줄이는 생활밀착형 행정에 무게를 둔다. 반려동물복지센터와 시 직영 동물보호센터를 건립하고 간단한 수리와 안전 보강 등 생활 속 민원 대응을 확대한다.

시는 12대 김해대전환을 공약사업을 나열한 계획이 아니라 민선 9기 시정 전반을 연결하는 실행체계로 관리할 예정이다. 단기간에 추진 가능한 사업은 속도를 내고 대규모 재정이나 국가계획 반영이 필요한 사업은 국·도비 확보와 관계기관 협의를 거쳐 단계적으로 구체화한다.

사업 착수 여부뿐 아니라 시민 생활에서 나타난 변화를 중심으로 추진 상황과 성과를 점검해 정책 체감도를 높일 계획이다.

정영두 시장은 "12대 대전환은 시민의 일상을 바꾸는 일부터 김해의 미래 100년을 준비하는 과제까지 담고 있다"며 "보여주기식 성과보다 시민이 실제 생활에서 변화를 느낄 수 있도록 하나씩 실행하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com