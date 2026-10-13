진에어, LCC 3사 통합 승격자 교육 실시…조직문화 융합 본격화

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8월 합병계약 체결 이후 첫 대규모 통합 교육

10~11월 총 5회 진행

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 진에어가 에어부산·에어서울과의 통합을 앞두고 3사 임직원을 대상으로 공동 교육을 실시한다. 지난 8월 합병계약 체결 이후 첫 대규모 통합 교육으로, 조직문화 융합과 핵심 인재 육성에 나선다는 방침이다.

진에어는 '통합 진에어' 출범을 위한 'LCC 3사 연합 승격자 교육 과정'을 진행한다고 13일 밝혔다.

진에어, LCC 3사 연합 승격자 교육 진행.[사진=진에어]

이번 교육은 지난 8월 21일 진에어·에어부산·에어서울이 합병안을 승인하고 계약을 체결한 이후 마련된 통합 교육 과정이다. 일반직, 객실승무직, 기술종합직, 항공정비직 등 4개 직군의 과장·대리급 승격자 270명을 대상으로 10월부터 11월까지 총 5회에 걸쳐 진행된다.

교육은 직급별 역할 정립과 소통, 현장 문제 해결 역량 강화에 초점을 맞췄다. 특히 3사 승격자들이 함께 조를 구성해 교육에 참여하도록 해 서로 다른 조직문화에 대한 이해와 협업을 높일 계획이다.

과장 승격자 과정에서는 경영진의 전략과 현장을 연결하는 리더십 역량을 강화한다. 통합 시스템 개통 이후 발생할 수 있는 문제에 대한 대응 방안을 모색하고, 신규 노선 확보 전략과 관련한 의사결정 실습 등을 진행한다.

대리 승격자 과정은 실무 현장에서의 협업과 소통 역량 강화에 중점을 둔다. 탑승수속 마감 직전 수하물 추가 요청 등 실제 현장에서 발생할 수 있는 갈등 상황을 바탕으로 소통 방식과 협업 과제를 학습한다.

진에어는 이번 교육을 통해 통합 과정에서 발생할 수 있는 조직 간 이질감을 줄이고 인적·조직문화 통합 기반을 마련할 계획이다.

진에어 관계자는 "이번 교육은 단순한 직급별 교육을 넘어 3사 통합의 시너지를 극대화하고 미래 성장을 주도할 핵심 인재를 양성하는 데 중점을 뒀다"며 "성공적인 통합을 위해 물적 기반은 물론 인적·조직문화의 융합도 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com