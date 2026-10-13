대웅제약, 업무용 PC 기부…디지털 소외계층 지원

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 13일 교체 주기 업무용 PC를 기부했다
- 기부 PC 150대는 재생 후 디지털 소외계층에 전달된다
- PC 재사용으로 탄소 34.8톤을 줄이고 정보 접근성을 높인다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 교체 주기를 맞은 업무용 PC를 한국사회복지협의회에 기부했다고 13일 밝혔다.
기부한 PC는 재생 과정을 거쳐 디지털 소외계층에 전달될 예정이다. 대웅제약은 장비를 폐기하는 대신 재사용해 환경 부담을 줄이고 취약계층의 정보 접근성을 높일 계획이다.
한국사회복지협의회에 따르면 PC 1대를 재사용하면 약 232kg의 탄소배출을 줄일 수 있는 것으로 추산된다. 150대 재사용 시 예상 저감량은 약 34.8톤이다.
대웅제약은 디지털 헬스케어를 활용한 사회공헌과 사업장 자원순환 활동도 진행하고 있다. 지난 3월에는 'Save the Health in JEJU' 심포지엄을 후원해 제주 해녀 30명에게 무료 건강검진을 제공했다. 지난달에는 서울시와 '손목닥터 9988' 서비스 발전 협약을 체결해 당뇨병 전 단계로 확인된 시민 1천명의 혈당 관리를 지원하고 있다.
환경 부문에서는 기존에 소각하던 폐합성수지를 열적 재활용 방식으로 전환했으며, 지난해 폐기물 재활용률 76.6%를 기록했다.
탁효철 대웅제약 ESG팀장은 "사용을 마친 PC가 다시 필요한 곳에 전달돼 환경 부담을 줄이고 디지털 접근성을 높이는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 사회적 책임과 환경적 가치를 함께 고려한 ESG 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
한국사회복지협의회는 취약계층 대상 재생 PC 지원과 자원순환 활동을 확대할 계획이다. 조남권 사무총장은 "대웅제약이 기부한 PC가 환경 보호와 사회복지가 만나 더 큰 가치를 창출하는 모범적인 협력 사례가 되길 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com