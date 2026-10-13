쿠팡이츠, 전통시장 상인 디지털 지원…박람회서 통역 제공

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠는 13일 공주 박람회에서 전통시장 지원을 알렸다
- 쿠팡이츠는 디지털 역량과 일본 판로 확대 프로그램을 소개했다
- 쿠팡이츠는 외국인 유학생에게 현장 통역과 기념품을 제공했다
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외국인 유학생 관람에 통역 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠는 충남 공주에서 열린 '2026 전국우수시장박람회'에서 전통시장 상인을 위한 지원 프로그램을 알리고 외국인 관람객에게 통역 서비스를 제공했다고 13일 밝혔다.
박람회는 지난 9일부터 11일까지 열렸다. 올해로 22회째인 이 행사에는 전국 전통시장과 유관기관, 기업 등이 참여해 지역별 상품과 먹거리, 우수 사례를 소개했다.
쿠팡이츠는 현장에서 '전통시장 디지털 점프업 프로그램'과 'K-푸드 해외 도약 동행 프로그램'을 소개했다. 전자는 온라인 판매 전략 컨설팅과 산학협력으로 전통시장 상인의 디지털 역량을 지원하는 사업이다.
후자는 일본 진출을 검토하는 외식업 소상공인과 전통시장 상인을 대상으로 입문교육, 메뉴 컨설팅, 일본 현지 판매 기회를 단계적으로 지원하는 프로그램이다.
쿠팡이츠는 박람회를 찾은 외국인 유학생을 위한 현장 통역 비용을 전액 부담했다. 유학생들은 통역사의 안내를 받아 전통시장 부스를 둘러보며 지역별 상품과 먹거리, 전통시장 문화를 체험했다.
회사는 통역 지원과 함께 유학생들에게 기념품도 제공했다. 박람회에서는 전통시장 상인의 디지털 경쟁력과 해외 판로 확대를 위한 지원 활동을 소개했다.
kji01@newspim.com