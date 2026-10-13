왕과 왕비의 생활공간에 들어가다…창덕궁 희정당·대조전 특별 관람

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 희정당과 대조전 내부를 관람할 수 있는 심화 해설 프로그램 '왕과 왕비의 생활공간, 창덕궁 내전에 들다'를 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 20일부터 31일, 매주 화요일부터 토요일까지 하루 두 차례 진행된다. 특히 왕비의 생활 공간인 대조전은 이번 기회를 통해 올해 처음 일반에 개방된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난해 진행된 창덕궁 희정당 개방 현장. [사진=국가유산청] 2026.10.13 alice09@newspim.com

희정당과 대조전은 조선 시대 왕과 왕비의 생활공간이자 집무실로 사용되던 전각이다. 1917년 화재로 소실된 후 1920년에 재건되면서 전통 건축 양식과 근대 문물이 어우러진 독특한 면모를 갖추게 되었고, 오늘날에도 조선 후기와 근대 왕실의 생활상을 보여주는 중요한 공간으로 평가받는다.

창덕궁관리소는 2019년부터 두 전각의 지붕, 마루, 창호, 벽지, 카펫, 전등 등을 당시 모습으로 되살리는 복원 사업을 추진해 왔다.

희정당은 2022년부터 한시적으로 특별 해설을 통해 공개되어 왔으며, 올해는 대조전까지 함께 개방되어 국가유산해설사의 깊이 있는 해설과 함께 내부 공간을 직접 둘러볼 수 있다.

이번 관람에서 특히 눈여겨볼 만한 것으로는 내부를 장식한 회화 작품들이다. 희정당에는 금강산을 주제로 한 해강 김규진의 '총석정절경도'와 '금강산만물초승경도' 모사도가 자리하고 있으며, 대조전에서는 오일용·이용우의 '봉황도'와 김은호의 '백학도' 영인본이 있다.

또한 창덕궁 내전은 20세기 초까지 사용된 공간인 만큼, 전통 건축 속에 새로운 근대 문물과 서구적 양식이 공존하는 모습을 보여준다. 유리로 마감된 창문과 서양식 벽지, 다양한 형태의 전등갓, 카펫을 비롯한 바닥 마감재, 방열기(라디에이터) 흔적 등을 생생히 살펴볼 수 있다.

아울러 희정당의 귀빈용 화장실과 순종의 머리 손질을 위해 만들어진 것으로 보이는 대조전 이발소 등도 함께 둘러볼 수 있다.

참가 대상은 만 19세 이상 성인이며, 회차당 24명 이내로 무료 참여가 가능하다. 이번 프로그램은 사전 추첨제로 진행되며, 궁능유적본부 창덕궁관리소 누리집 내 통합예약란을 통해 사전 응모할 수 있다.

국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 "이번 프로그램을 통해 참여자들이 단순한 내부 관람을 넘어 복원 과정을 통해 되살아난 공간적 가치와 역사· 문화적 맥락을 깊이 이해할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 국민들이 국가유산의 가치를 직접 체험할 수 있도록 다양한 프로그램을 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com