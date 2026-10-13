네이버·네이버페이, 소상공인연합회·대한제과협회와 디지털 전환 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 네이버·네이버페이가 13일 소상공인 단체들과 디지털 전환 업무협약을 체결했다
- 4개 기관은 소상공인 매장에 통합 단말기와 데이터 기반 경영을 지원한다
- 온라인 홍보·교육과 금융 혜택을 제공하고 베이커리 행사 협력도 이어간다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 네이버와 네이버페이가 소상공인연합회, 대한제과협회와 '소상공인 디지털 전환 및 상생 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약을 통해 4개 기관은 제과·제빵 매장을 포함한 소상공인 사업장의 디지털 전환을 추진하고 성장 기반을 마련하는 데 협력하기로 했다.
우선 대한제과협회 회원사와 소상공인연합회 소속 매장을 대상으로 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트' 기반의 디지털 결제 서비스 도입을 지원한다. Npay 커넥트는 카드·QR·NFC 및 안면인식 결제(페이스사인) 등 다양한 결제 수단을 지원하며, 결제 후 네이버 리뷰 연결, 쿠폰 적용, 미니 키오스크 등 매장 운영 기능을 제공하는 단말기다.
데이터 기반 경영 정보 활용과 금융 서비스 연계도 함께 추진된다. 네이버 스마트플레이스와 네이버페이를 통해 매출·결제 및 상권 동향 데이터를 제공한다. 또한 Npay 커넥트 이용 매장에는 금융 우대 혜택을 연계할 예정이다.
소상공인 매장의 온라인 홍보와 실무 교육 프로그램도 지원한다. 지원 대상을 선정해 네이버 클립 등 온라인 콘텐츠 제작을 연계하고, 대한제과협회 교육과정과 소상공인연합회 지역 네트워크를 활용해 단말기 및 스마트플레이스 활용 교육을 제공할 계획이다.
네이버페이와 대한제과협회는 '서울 베이커리 페스티벌', '국제 베이커리 페어' 등 협회 주최 오프라인 행사에서도 협력을 이어간다. 행사 현장에 Npay 커넥트를 도입해 운영을 지원하고 회원사의 판로 확대를 도울 예정이다.
박상진 네이버페이 대표는 "네이버의 기술과 서비스 역량을 활용해 디지털 인프라, 마케팅, 금융, 교육 전반을 아우르는 소상공인 지원 체계를 구축하고자 한다"며 "현장에 필요한 협력 방안을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com