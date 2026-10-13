TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜, 10월 분배금 115원 지급

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월중 분배 전환 후 두 번째 지급…배당수익도 재원 활용

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'가 10월 분배금으로 주당 115원을 지급한다.

월중 분배 체계로 전환한 이후 두 번째 분배로, 옵션 프리미엄뿐 아니라 편입 주식의 배당수익까지 분배 재원으로 활용해 현금흐름 기반을 확대했다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'의 10월 분배금을 주당 115원으로 결정했다고 13일 밝혔다. 이번 분배는 분배기준일을 월말에서 월중으로 변경한 이후 두 번째 지급이다.

미래에셋자산운용의 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'. [사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용은 지난 9월 첫 월중 분배금 114원을 지급한 데 이어 이번에도 분배를 이어갔다. 월중 분배 체계로 전환하면서 기존 옵션 프리미엄 수익에 더해 편입 주식의 배당수익도 분배 재원에 포함했다.

이 ETF는 미국 대표지수인 S&P500의 성장성에 참여하면서 데일리 옵션 전략을 활용해 안정적인 현금흐름을 추구하는 상품이다.

만기가 짧은 데일리 옵션을 약 10% 수준만 매도해 S&P500 지수 상승분의 약 90% 수준까지 참여할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF'와 분배 시점을 달리해 투자자의 현금흐름을 분산하도록 설계했다.

S&P500타겟데일리커버드콜 ETF는 매월 15일, 나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 매월 말일을 분배기준일로 하고 있어 두 상품을 함께 보유하면 약 2주 간격으로 분배금을 받을 수 있다.

최근 미국 대표지수에 투자하면서 정기적인 현금흐름을 추구하는 커버드콜 ETF에 대한 관심이 커지는 가운데 자산운용사들은 분배 시점을 다양화한 상품을 잇달아 선보이며 월중과 월말로 현금흐름을 나누는 투자 전략을 제시하고 있다.

이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF는 옵션 매도 비중을 최소화해 S&P500의 장기 성장성을 최대한 보존하는 데 초점을 맞춘 상품"이라며 "월중 분배 전환으로 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF와 함께 투자하면 장기 우상향하는 미국 대표지수에 투자하면서 2주 간격의 촘촘한 현금흐름을 설계할 수 있다"고 말했다.

plum@newspim.com