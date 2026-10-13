NS홈쇼핑, 대학생 토론대회 참가 모집…대상 상금 150만원

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 13일 제1회 전국대학생토론대회 참가자를 모집했다
- 전국 대학생은 다음달 6일까지 2~3명 팀으로 신청할 수 있다
- 예선 통과 16개 팀은 다음달 29일 오프라인 본선에서 겨룬다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
16개 팀 본선 진출
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 한국소통학회가 주최하고 자사가 후원하는 제1회 전국대학생토론대회 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.
전국 대학의 재학생과 휴학생이 2~3명씩 팀을 꾸려 다음달 6일까지 신청할 수 있다. 대학 연합팀도 참가할 수 있으며, 실제 토론에는 팀당 2명이 참여한다.
대회는 온라인 예선과 오프라인 본선으로 진행된다. 예선 참가팀은 만 15세 미만 청소년의 소셜미디어 이용 금지를 주제로 찬성과 반대 양측 입장을 담은 토론개요서와 총 6분 분량의 입론 스피치 영상을 제출해야 한다.
예선을 통과한 상위 16개 팀은 다음달 29일 경희대학교 청운관에서 열리는 본선에 진출한다. 본선에서는 2인 1팀이 토너먼트 방식으로 토론한다.
본선 논제와 진출팀은 다음달 16일 발표된다. 본선 참가팀을 위한 온라인 오리엔테이션은 다음달 21일 열릴 예정이다.
대상 1팀에는 한국소통학회장상과 상금 150만원, 금상 1팀에는 NS홈쇼핑 대표이사상과 상금 100만원이 수여된다. 은상 2팀에는 각각 50만원이 주어진다. 동상 4팀과 특별상 8팀, 우수 토론자 1명을 뽑는 베스트 스피커상도 마련됐다.
이번 대회는 NS홈쇼핑과 한국소통학회가 지난달 체결한 방송발전 및 미래 인재 육성 업무협약의 후속 사업이다. 참가 방법과 제출 서류는 한국소통학회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com