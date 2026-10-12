NS홈쇼핑, 16일 익산서 푸드페스타…청년 창업기업 14곳 참여

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안유성 쿠킹쇼·서경석 강연

하림 상품 최대 30% 할인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 익산시와 공동 주최하는 'NS푸드페스타 2026 익산'을 오는 16일부터 17일까지 전북 익산에서 연다고 12일 밝혔다.

행사는 익산시 함열읍 제4일반산업단지 내 하림 퍼스트키친 일원에서 열린다. 별도 입장 신청 없이 관람할 수 있으며 일부 체험 프로그램은 사전 신청을 받는다.

NS홈쇼핑과 익산시가 오는 16일부터 17일까지 'NS푸드페스타 2026 익산'을 개최한다. [사진=NS홈쇼핑]

행사 기간 운영되는 청년창업페스타에는 청년 창업기업 14곳이 참여한다. 행사장에는 창업존과 참여존, 정보존, 창업스토리관 등 총 28개 부스가 마련되며, 창업기업 제품 판매와 NS홈쇼핑 상품기획자(MD) 입점 상담도 진행된다.

오는 16일 오전 11시에는 안유성 셰프의 쿠킹쇼, 오후 3시에는 신승주 익산 제1호 김치명인과 함께하는 닭가슴살 오이소박이 김치 만들기 체험이 열린다. 17일 오전 11시에는 방송인 서경석이 '익산의 음식'을 주제로 강연한다.

17일 오전 10시 메인 무대에서 열리는 '도전! 푸드골든벨'에서는 익산 음식과 식품산업 관련 문제를 낸다. 순위에 따라 1등 50만원, 2등 30만원, 3등 10만원 상당의 상품권을 준다.

하림 프레시마켓은 행사 기간 하림그룹 상품을 최대 30% 할인 판매한다. 프로그램 참여자에게는 익산시 대물림맛집 식사권과 할인권, 기념품 등을 제공하며 17일 오후 3시 이후 현장 경품 추첨도 진행한다.

익산 석재문화체험관에 임시주차장이 마련되며 행사장까지 약 15분 간격으로 셔틀버스가 운행된다. 세부 일정과 부스 위치, 셔틀버스 정보는 행사 관람객용 모바일 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

kji01@newspim.com