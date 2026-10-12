부산교육청, 전국체전 고등부 선수단 확정…42개 종목 471명 출전

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 12일 전국체전 고등부 대표 471명을 확정했다
- 부산 선수단은 16일부터 제주서 42개 종목에 출전했다
- 시교육청은 강화훈련과 부상 예방으로 메달 사냥을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
맞춤형 지원 훈련 안정성 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전국체육대회를 앞두고 부산지역 고등부 선수들이 메달 사냥에 나선다.
부산시교육청은 오는 16일부터 22일까지 7일간 제주도 일원에서 열리는 제107회 전국체육대회 고등부 대표 선수단을 확정했다고 12일 밝혔다.
선수단은 지난 8~9월 진행된 부산대표 선발전을 거쳐 471명이 42개 종목에 출전한다. 선수들은 이날 제주도로 이동해 현지 적응 훈련과 최종 컨디션 점검을 진행할 예정이다.
이번 대회는 지난 1일 배드민턴 사전경기를 시작으로 일정에 들어갔다. 본격적인 경기는 16일부터 펼쳐진다.
부산 고등부 선수단은 지난해 전국체전에서 금메달 13개, 은메달 25개, 동메달 43개 등 모두 81개의 메달을 따내 역대 최고 성적을 기록했다. 펜싱과 수영, 육상 등에서 금메달을 획득하며 학교체육의 경쟁력을 보였다.
올해는 레슬링과 복싱, 수영, 육상 등 주요 종목에서 메달 획득에 도전한다. 시교육청은 종목별 특성과 선수별 경기력을 고려해 맞춤형 지원에 나섰다.
대회 전까지 종목별 강화훈련과 경기력 분석, 컨디션 관리, 부상 예방 교육도 진행한다. 학생선수들이 안전한 환경에서 훈련하고 경기에 집중할 수 있도록 지원할 계획이다.
김석준 교육감은 "학생선수들의 땀과 노력이 맺은 소중한 결실"이라며 "전국체육대회가 선수들이 자신의 기량을 마음껏 펼치고 정정당당한 도전을 통해 성장하는 뜻깊은 무대가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com