엘리스그룹, 일반청약 경쟁률 408대 1 기록

AI 핵심 요약beta
- 엘리스그룹이 12일 일반청약에서 408대 1 경쟁률을 기록했다.
- 7~8일 청약에 2억2673만여주가 몰려 증거금 10조2599억원을 모았다.
- 엘리스그룹은 20일 코스닥 상장해 AI 인프라 확장에 나선다.
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공모가 9만500원…20일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 인프라와 클라우드, 산업별 인공지능 전환(AX) 솔루션을 제공하는 엘리스그룹이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 408대 1의 경쟁률을 기록했다.
12일 엘리스그룹에 따르면 지난 7~8일 진행한 일반청약에서 배정 물량 55만5500주에 총 2억2673만7440주의 청약이 접수됐다. 청약 증거금은 약 10조2599억원으로 집계됐다.
엘리스그룹은 앞서 지난달 23일부터 이달 1일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 공모가를 희망밴드 상단인 9만500원으로 확정했다.
확정 공모금액은 약 2011억원이며 공모가 기준 상장 후 시가총액은 약 1조54억원이다. 전체 공모주식 수는 222만2000주로 전량 신주 발행이다.
엘리스그룹은 공모자금을 ▲수도권 및 권역별 지역 거점 신규 AI PMDC 인프라 투자 ▲AI 전용 차세대 그래픽처리장치(GPU) 인프라 구축 ▲미국·싱가포르 법인 기반 글로벌 사업 확대 ▲AX 솔루션 해외 진출 등에 사용할 계획이다.
김재원 엘리스그룹 대표이사는 "엘리스그룹의 성장성과 비전에 공감해주신 모든 투자자분들께 감사드린다"며 "엘리스그룹은 고성능 AI 인프라 및 클라우드부터 산업별 AX 솔루션까지 아우르는 '풀스택 AI 파트너'로서 시장 주도권을 공고히 하고 지속 가능한 성장을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
엘리스그룹은 오는 13일 납입을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권이다.
winter1004@newspim.com