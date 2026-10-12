아이컴포넌트, 고부가 배리어필름 사업 집중

AI 핵심 요약beta
- 아이컴포넌트가 12일 페로브스카이트 태양전지 대비에 나섰다.
- 고부가 배리어필름 중심으로 사업 경쟁력을 강화한다고 했다.
- 내년 2월까지 55억원 투자해 생산라인을 증설한다.
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ESL 이어 태양전지용 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 에너지 소재 전문기업 아이컴포넌트는 페로브스카이트 태양전지 시장 개화에 대비해 고부가 배리어필름 중심으로 사업 경쟁력을 강화한다고 12일 밝혔다.
아이컴포넌트의 배리어필름은 정밀 코팅 및 증착 기술을 기반으로 전자가격표시기(ESL)를 비롯한 다양한 산업 분야에 적용되고 있다. 회사는 다양한 디스플레이 및 태양전지 고객사 대응을 통해 쌓은 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 페로브스카이트 태양전지 등 신규 적용처 확대에 역량을 집중하고 있다.
배리어필름 매출액은 ESL시장의 성장과 압도적 글로벌 시장점유율을 기반으로 매출이 지속적으로 증가하고 있다. 오는 2027년은 ESL에 이어 페로브스카이트 태양전지의 상용화로 배리어필름 사업의 전환점이 될 전망이다.
페로브스카이트 태양전지용 배리어필름은 제품 특성상 ESL용 대비 대면적과 높은 성능이 요구된다. 현재 상용화에 가장 적극적이면서 오랜 기간 협력해 온 글로벌 고객사의 양산계획에 따르면 양산 첫 해 필요 물량만 올해 아이컴포넌트 ESL용 배리어필름 전체 공급면적에 육박한다.
페로브스카이트 태양전지 시장의 본격적인 개화에 대응하기 위해 생산능력(CAPA) 확충도 진행 중이다. 회사는 내년 2월 완료를 목표로 55억원을 투자해 배리어필름 생산라인을 증설하고 있다.
회사 관계자는 "디스플레이, 태양전지 등 다양한 고객사 대응을 통해 축적한 기술력과 공급 레퍼런스를 기반으로 고부가 배리어필름의 적용 분야를 확대하고 있다"며 "특히 내년부터 급성장이 예상되는 페로브스카이트 태양전지 시장 대응을 위한 기술 개발과 설비투자 확대에 집중하고 있다"고 말했다.
이어 "전 세계적으로 페로브스카이트 태양전지용 배리어필름 개발과 공급 역량을 갖춘 업체는 극소수에 불과한 만큼 초기 시장 선점에 적극 나설 것"이라고 강조했다.
winter1004@newspim.com