부산시, 도시브랜드 서체 '부산단디체' 무료 배포…역동성과 단단한 이미지

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부산단디고딕·명조·손글씨 등 7종 구성

지방자치단체 최초 다국어 글로벌 서체

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 말투가 시민의 손글씨와 만나 일상에서 쓰는 글꼴로 태어났다.

부산시는 도시브랜드 전용서체 '부산단디체'를 시민과 기업, 단체 등에 무료로 배포한다고 11일 밝혔다.

부산단디체는 '확실하게, 제대로, 야무지게'라는 뜻의 부산 사투리 '단디'에서 이름을 따왔다. 부산의 역동성과 단단한 이미지를 글꼴에 담았다는 설명이다.

[사진=부산시] 2026.10.11

서체는 부산단디고딕 3종과 부산단디명조 3종, 부산단디손글씨체 1종 등 모두 7종으로 구성됐다. 고딕과 명조는 가독성을 높이는 데 중점을 뒀으며, 글자에 2도의 기울기를 적용해 역동적인 느낌을 더했다.

손글씨체는 시민이 직접 쓴 글씨를 바탕으로 개발했다. 특수문자에는 조개와 불가사리 등 부산 바다를 떠올릴 수 있는 요소를 반영했다.

시는 2010년 '부산체'를 개발한 이후 디지털 환경 변화와 다양한 매체 활용에 대응하기 위해 새 전용서체 개발을 추진했다. 시민 1만1352명을 대상으로 선호도 조사를 진행하고 전문가 자문을 거쳐 서체를 완성했다.

부산단디체는 국내 지방자치단체 전용서체 가운데 처음으로 한글 1만1172자, 라틴 확장 813자, KS심볼 986자를 지원한다. 130여 개국에서 사용할 수 있는 다국어 서체로 개발됐다.

시는 행정문서와 홍보물 등 공공부문에 서체를 적용하고, 디자인·콘텐츠 제작 현장과 시민 생활 속 활용도 넓힐 계획이다. 미리캔버스와 눈누 등 디자인 플랫폼 탑재와 공공누리 '안심글꼴' 등록도 추진한다.

부산 지역 디자이너와 협업해 청첩장과 카드뉴스, 스티커 디자인 등 서체 활용 콘텐츠를 제작해 무료로 배포한다. 서체 사용 인증 행사와 예비부부를 대상으로 한 청첩장 제작 지원도 진행할 예정이다.

부산단디체는 부산시 홈페이지에서 내려받을 수 있다. 배포 주소는 부산시 홈페이지 내 부산단디체 안내 페이지다.

전재수 시장은 "부산단디체는 시민들이 함께 만들고 완성한 부산의 글씨"라며 "시정 전반에 활용하고 시민들이 서체를 통해 부산을 표현할 수 있도록 기회를 넓히겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com