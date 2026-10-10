[격투기] 앨런 vs 던컨, UFC 미들급 맞대결 연승 길목 맞대결

AI 핵심 요약beta
- 브렌던 앨런과 크리스천 리로이 던컨이 11일 UFC 메인이벤트를 치른다.
- 앨런은 서브미션, 던컨은 KO 강점으로 맞붙는다.
- 코메인에는 카밀루와 허버트가 나서며 오전 9시 중계된다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서브미션 장인 브렌던 앨런(30·미국)과 KO 장인 크리스천 리로이 던컨(31·잉글랜드)이 격돌한다.
UFC는 오는 11일(이하 한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 'UFC 파이트 나이트: 앨런 vs 던컨'를 개최한다. 3연승을 달리고 있는 UFC 미들급 랭킹 4위 앨런(27승 7패)과 5연승 중인 10위 던컨(15승 2패)이 메인 이벤트를 장식한다.
서브미션 장인과 KO 장인의 정면 충돌이다. 13살 때부터 주짓수를 배운 블랙벨트 앨런은 커리어 27승 중 14승을 서브미션으로 기록했다. 6 KO를 포함 피니시율은 74%다. 반면 강력한 파워를 자랑하는 던컨은 커리어 15승 중 10승이 KO다. 서브미션 한 번을 더해 73%의 피니시율을 자랑한다. 약 4분의 3 확률로 피니시가 나오는 두 선수끼리 만나 화끈한 승부가 기대된다.
앨런은 큰 한방을 맞히는 거 말고는 던컨이 승리할 방법이 없다고 단언했다. 그는 "던컨의 주짓수와 레슬링 실력은 나보다 못하고, 기본 타격 실력 또한 내가 훨씬 낫다. 그의 운동 능력이 나보다 조금 더 나을지도 모르지만 내가 내구력은 훨씬 뛰어나다"고 자신감을 피력했다.
반면 던컨은 같은 해에 태어났지만 UFC를 포함 종합격투기(MMA) 경험이 훨씬 더 풍부한 앨런을 경계했다. 그는 "앨런은 내가 아마추어이던 2018년에 UFC에 입성한 젊은 베테랑이다. 그는 확고한 승리 경로를 갖고 있고, 영리하기에 내가 어떤 모습을 보일지에 대해서도 잘 알고 있다"고 조심스러운 입장을 밝혔다.
타이틀 도전을 노리는 앨런은 장기전 승리를 전망했다. 그는 "던컨은 체력이 뛰어난 선수가 아니고, 5라운드를 경험해본 적이 없다. 그가 내게 한방을 맞히는 게 아니라면 내가 경기가 끝날 때까지 두들겨 팰 것"이라고 큰소리쳤다.
톱5 진입을 노리는 던컨은 짜릿한 경기가 펼쳐질 것이라고 예고했다. 그는 "앨런은 압박하는 걸 좋아하고, 나는 강렬하게 싸움을 거는 걸 좋아한다. 경기가 시작해서 끝날 때까지 팬들을 위한 흥미진진한 싸움이 벌어질 것"이라고 내다봤다.
이번 대회 코메인 이벤트에선 코메인 이벤트에선 데이나 화이트의 루킹 포 어 파이트 출신인 마테우스 카밀루(25·브라질)가 자이 허버트(38·잉글랜드)와 맞붙는다. 한국 단체 ZFN에서 활약한 카밀루(11승 3패)는 UFC 데뷔전 패배 후 2연승을 달리고 있다. 허버트(14승 1무 6패)는 직전 경기 KO승 기세를 타고 2연승을 노린다.
'UFC 파이트 나이트: 앨런 vs 던컨' 메인카드는 오는 11일 오전 9시부터 tvn 스포츠와 티빙에서 생중계된다.
willowdy@newspim.com