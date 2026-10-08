충청권 5개 청소년시설, 안전·환경 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 세종 남세종종합청소년센터가 8일 협약했다
- 충청권 5개 청소년수련시설이 안전·환경 협력했다
- 시설 모니터링·정보공유로 활동환경을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이용 환경 모니터링·운영 자문·직원 교류·전문역량 강화 협력
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 충청권 청소년수련시설들이 청소년들이 안심하고 활동할 수 있는 공간을 만들기 위해 안전·환경 분야 협력을 강화한다.
세종시 남세종종합청소년센터는 8일 센터에서 대전·충남·충북 지역 청소년수련시설 4곳과 '청소년시설 안전·환경 협력체계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에는 남세종종합청소년센터를 비롯해 대전청소년위캔센터, 유성구청소년수련관, 청주시청소년수련관, 천안시청소년복합커뮤니티센터 등 충청권 5개 청소년수련시설이 참여했다.
이번 협약은 안전한 청소년 활동 환경을 조성하고 시설 운영 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
5개 기관은 협약에 따라 시설 안전·환경 분야 협력체계 구축, 시설 안전 및 이용환경 모니터링과 운영 자문, 시설 운영 우수사례 및 안전·친환경·유지관리 정보 공유 등에 협력한다.
청소년활동 공간의 안전성과 편의성을 높이고 직원 전문역량 강화를 위한 견학·교류 기회도 확대하기로 했다.
안종배 남세종종합청소년센터장은 "각 지역에서 청소년활동의 거점 역할을 하는 5개 기관이 실질적인 협력체계를 구축한 만큼 청소년활동 서비스의 질을 높이는 계기가 될 것"이라며 "지속적인 교류와 협력을 통해 청소년들이 안전하고 쾌적하게 활동할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com