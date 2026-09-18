'정 나누며 세대 소통'...세종 청소년·주민 '달빛 한가위' 성료

AI 핵심 요약beta
- 세종 남세종종합청소년센터가 18일 달빛 한가위 행사를 열었다.
- 청소년과 주민은 전통놀이·음식 체험으로 추석을 함께 즐겼다.
- 센터는 세대 소통과 지역 교류의 장을 확대하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 청소년과 주민이 함께 전통놀이·음식·문화 체험을 즐기며 추석의 의미를 나누고 세대 간 소통의 시간을 가졌다.
세종시는 남세종종합청소년센터가 18일 센터 일원에서 지역 청소년과 주민이 함께하는 '달빛 한가위' 행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 추석을 맞아 청소년과 가족, 지역 주민이 전통과 현대 문화를 함께 체험하며 세대 간 소통과 교류의 기회를 마련하기 위해 열렸다.
행사장은 '달빛별당', '달빛마당', '달빛한상' 등 3개 공간으로 구성해 스포츠와 전통놀이, 문화, 음식 등 다양한 프로그램을 한자리에서 즐길 수 있도록 했다.
'달빛별당'에서는 스포츠 클라이밍과 전통간식 유과 만들기 등 팝업 체험이 진행됐다.
'달빛마당'에서는 투호와 윷놀이, 공기놀이를 비롯해 청사초롱·호패 만들기, 한글 문제 맞히기 등 11개 체험 부스가 운영됐다.
특히 청소년운영위원회 등 청소년자치기구가 직접 기획한 체험 부스에서는 청소년들이 프로그램 운영의 주체로 참여해 역량을 발휘하고 지역 주민들과 소통했다.
'달빛한상'에서는 떡메치기와 인절미 만들기를 비롯해 명절 대표 음식인 전과 송편, 전통음료 등을 체험했다. 세계 음식 문화도 함께 소개해 참여자들의 호응을 얻었다.
이와 함께 청소년 대상 제기차기 특별경기와 센터장과 함께하는 이벤트 경기 등이 마련돼 참가자들이 함께 어울리며 명절의 즐거움을 나눴다.
안종배 센터장은 "청소년과 지역 주민이 함께할 수 있는 다양한 문화·체험 프로그램을 꾸준히 운영하겠다"며 "남세종종합청소년센터가 가족과 지역사회를 연결하는 소통의 공간이 될 수 있도록 앞으로도 역할을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com