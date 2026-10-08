부산도시공사, 2년 연속 'ESG 저탄소 우수기관' 인증

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사가 8일 ESG 저탄소 우수기관 인증을 받았다
- 도시재생에 친환경 요소를 더해 탄소중립을 추진했다
- 주거취약계층 지원과 지역상생 활동도 높은 평가를 받았다
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부산형 친환경 도시재생 지속 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 탄소중립 실천과 지역사회 상생을 결합한 부산도시공사의 ESG 전략이 2년 연속 외부 인증으로 이어졌다
부산도시공사는 (사)도시재생안전협회가 주관하는 ESG 저탄소 우수기관 인증을 획득했다고 8일 밝혔다.
해당 인증은 국토교통부 인가를 받은 (사)도시재생안전협회가 공공기관과 기업, 지방자치단체를 대상으로 온실가스 감축 노력과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 평가해 부여한다.
공사는 도시재생사업에 친환경 가치를 접목하고 저탄소 경영체계를 구축해 에너지 절감과 탄소중립 실천을 추진해온 점을 인정받았다.
주거취약계층 주택의 탄소배출 저감 활동과 친환경 제품 제작 컨설팅도 평가 대상에 포함됐다.
지역 협동조합과 마을기업의 친환경 제품 판로 개척을 지원하고 지역 친환경 농산물 생산과 집수리 사업을 추진하는 등 지역사회와 연계한 활동도 높은 평가를 받았다.
공사는 도시재생사업 전반에 친환경 요소를 반영하고 지속가능한 경영을 이어갈 계획이다.
신창호 사장은 "2년 연속 ESG 저탄소 우수기관 인증을 받은 만큼, 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 부산형 친환경 도시재생을 실현하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com