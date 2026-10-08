北김여정, 의료장비 대북지원 추진에 "정치적 도발…마주볼 일 없다"

AI 핵심 요약beta
- 김여정이 8일 이재명 정부의 의료장비 지원을 모독이라 비난했다
- 남측의 제재면제 신청을 눈꼴 사나운 정치적 도발이라 주장했다
- 북측은 한국과 주고받을 일 없다며 관계 개선 가능성을 일축했다
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"한국 정체성과 적대적 남북관계는 불변"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김여정 북한 노동당 부장이 이재명 정부의 대북 의료장비 지원 추진에 대해 "우리 국가에 대한 모독이자 변종된 정치적 도발"이라며 강도 높은 비난을 쏟아냈다.
김여정은 8일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 남측이 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회에 의료장비 지원 제재면제요청서를 제출해 승인받은 사실을 거론하면서 이를 "눈꼴 사나운 거동"으로 비난했다.
김여정은 "특히 한국 것들은 '요청서'라는데서 그 누구의 '의약품 및 의료장비 부족과 보건상황의 악화'에 대해 운운하면서 그 무슨 '취약계층의 필수 의료 봉사개선에 기여'하겠다고 말을 함부로 해댔다"며 "참으로 부산스럽고 눈꼴이 사나운 거동이 아닐 수 없다"고 강조했다.
또한 남측의 지원 의도 자체를 강하게 부정하며 거친 표현을 이어갔다.
김여정은 "지금의 상황에서 한국이 지원하는 의료장비같은 것이 우리 영내에 들어올 수 없고 또한 들이밀 방법도 없다는 것을 모를 리 없다"며 "저들의 '선의적인 태도'와 이를 거부하는 우리의 '상반되는 태도'를 비교시켜 그 무엇이라도 얻어보려는 음흉한 정치적 타산이 깔려있다"고 주장했다.
이어 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰폭발 사건을 언급하며 "지뢰폭발 자작극과 병행하여 벌어지고 있는 광대극의 연속편"이라며 "어설프게 조작한 자작극이 예상의 흥행수입을 기대할 수 없게 되자 급기야 들고 나온 것이 바로 '의료장비지원계획'이라는 광대극의 제2부"라고 비방을 퍼부었다.
김여정은 남측의 인도주의 지원 언급을 "대한민국 특유의 양면성과 철면피성, 후안무치함"으로 규정하고, "너절한 물건짝들의 목록이나 만지작거리며 신성한 우리 국가와 인민을 모독한 한국의 죄과는 철저히, 깨끗이, 후회없이 계산될 것"이라고 위협했다.
아울러 남북관계 개선 가능성에 대해서는 "한국과는 그 무엇을 주고받거나 엮이울 일이 일체 없으며 마주볼 필요조차 없다는 것이 조선민주주의인민공화국의 절대불변한 입장"이라며 "조선민주주의인민공화국에 가장 적대적인 한국의 정체성과 조한관계의 적대적 성격은 결코 변할 수 없다"고 선을 그었다.
앞서 통일부는 한국국제보건의료재단(KOFIH)을 통해 북한 평양 강동군병원에 의료장비를 보내겠다며 대북제재를 담당하는 유엔안보리 1718위원회에 제재 면제 요청서를 발송했다.
yjlee@newspim.com