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[뉴스분석] 지뢰폭발에도 대북지원 추진 '무리수'..."北 조롱 자초" 비난 쏟아져

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AI 핵심 요약

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  • 김여정이 8일 이재명 정부의 의료지원 구상을 정치적 도발로 규정했다.
  • 정부는 93억원 규모 장비 지원과 운송계획까지 준비했으나 북한이 거부했다.
  • 정동영 장관의 신중 발언까지 겹쳐 남북관계 경색이 이어질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북한에 쓴소리 못하고 '93억원 지원'
김여정 "눈꼴 사나운 거동" 비방
대북 정책 노선 재정립 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김여정 북한 노동당 부장이 8일 이재명 정부의 대북 의료장비 지원 구상을 "정치적 도발"과 "주권침해"로 규정하며 거부 의사를 밝혔다.

북한 주민의 의료 여건 개선을 통해 남북관계의 접점을 마련하려던 정부 구상이 북한의 대남 단절 기조에 가로막힌 것이다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 2025년 12월 13일 평북 구성시병원 준공식에 참석한 뒤 내부를 둘러보고 있다. 뒤편으로 치과 치료 설비가 보인다. [사진=북한매체 종합]

이번 담화는 북한의 일방적인 지원 거부 차원을 넘어 이재명 정부 대북정책의 취약점을 드러냈다는 점에서, 정동영 통일부 장관을 비롯한 대북부처 참모들의 각성이 필요하다는 분석이 나온다.

북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 지뢰로 우리 장병들이 심각하게 다친 상황에서, 북한의 책임을 추궁하는 데 미온적인 반응을 보인 정부가 93억원 규모의 의료지원 준비 카드를 내민 것부터가 문제라는 얘기다.

◆ 의료지원까지 '적대행위'로 비난
김여정은 이번 담화에서 한국 정부가 지난 5월 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회에 의료장비 지원을 위한 제재 면제를 요청해 승인받은 사실을 문제 삼았다.

특히 요청서에 북한의 의약품·의료장비 부족과 보건 상황 악화가 언급된 것을 "우리 국가에 대한 모독"이라고 주장했다.

북한 주민의 의료 수요를 설명하기 위한 내용을 체제 비방을 위한 한국 정부의 술수로 비난하며 차단벽을 친 셈이다.

지원을 수용할 경우 김정은이 주도해온 대남 적대의 틀이 깨지는 건 물론이고 북한 보건체계의 부족을 동시에 인정하는 모양새가 되는 만큼, 사업의 실용적 효과보다 정치적 의미를 앞세워 거부한 것으로 해석된다.

김여정은 의료지원과 지뢰 폭발 사건도 하나로 묶었다. 지뢰 사건을 "자작광대극"으로 규정하고, 의료지원 계획은 그 "제2부"라고 비난한 것이다.

한국이 북한에 대한 군사·외교적 대응을 예고하면서 다른 한편으로 지원을 제안해 자신의 선의와 북한의 거부 태도를 대비시키려 한다는 주장이다.

합참이 5일 낮 12시 51분쯤 MDL 이남 10여m 지점의 북한군 지뢰지대를 제거하는 장면. 붉은 깃발로 표시한 통로 앞쪽에서 폭파 연기가 치솟고 있다. [사진= 합동참모본부] 2026.10.06 gomsi@newspim.com

물론 의료지원 사업의 추진 시점을 보면 지뢰 사건 이후 급조됐다는 북한의 논리는 맞지 않는다.

제재 면제 승인은 5월 22일 이뤄졌고, 지뢰 폭발은 9월 21일 발생했다. 북한은 수개월 전부터 준비된 사업의 공개 시점을 이용해 두 사안을 정치적으로 연결해 대남공세를 펼친 것이다.

◆ 장비·운송경로까지 준비했지만 불발 가능성

정부가 추진한 지원 사업은 단순한 의향 표명을 넘어선다. 통일부가 국회에 제출한 자료에 따르면 한국국제보건의료재단을 통해 평양 강동군병원에 보낼 장비는 166종, 1431점으로 약 93억원 규모다.

고압멸균기, 구급차, 초저온 냉동고, 컴퓨터단층촬영 장비 등 대북제재에 해당할 수 있는 품목들도 포함됐다는 게 관계자의 설명이다.

정부는 현대아산을 잠정 운송업체로 정하고 인천항에서 중국 단둥을 거쳐 북한 남포항으로 반입하는 계획도 마련했다.

재단 직원과 외부 전문가 등 6명으로 구성된 합동 모니터링팀을 파견하고, 북한이 한국인 검사관의 방문을 받아들이지 않을 경우 제3국 대리인이나 비대면 방식으로 점검하는 구체적 방안까지 제시했다.

문제는 이 같은 계획이 북한과 합의된 사업이 아니라 통일부의 일방적인 구상에 불과하다는 점이다.

통일부는 북한과 협의하기 전 사전 준비 단계이며 물품 목록과 운송·점검 방식은 실제 협의 과정에서 바뀔 수 있다고 설명했다.

정부가 제시한 11월 22일도 잠정 발송 목표이지, 북한과 합의한 지원 일정은 아니다.

제재 면제를 미리 받아두는 것은 지원이 가능해졌을 때 신속히 집행하기 위한 행정적 준비로 볼 수 있다.

하지만 북한의 수령 의사조차 확보하지 못한 상태에서 병원과 장비, 운송 경로까지 구체화한 계획이 공개되면서 정부가 상대의 호응보다 '줄 준비'에 앞서 있다는 인상을 남겼다.

정부에 대한 '주지 못해 안달한다'는 비판이 나오는 것도 이런 배경에서다.

대북정보 관계자는 "문재인 정부 시절 김연철 장관 체제의 통일부가 대북 쌀지원을 추진하면서 북한의 의사도 확인않고 포장용 포대만 대량 제작했다가 결국 북한의 거부로 혈세만 낭비한 사례의 재판"이라고 지적했다.

지원 물품이 실제로 설치·운영되고 취약계층의 의료 혜택으로 이어지는지 확인하는 문제도 남아 있다.

정부가 마련한 점검 계획은 북한으로부터 확보한 현장 접근 권한과 다르다. 북한이 수령뿐 아니라 점검까지 거부한다면 장비 목록과 운송 계획은 집행할 수 없는 준비에 머물 수밖에 없다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정동영 통일부 장관이 7일 오전 서울 종로구 통일부 남북회담본부에서 열린 국회 외교통일위원회의 통일부 등에 대한 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 2026.10.07 kunjoo@newspim.com

◆ '어정쩡한' 정동영 장관 태도 김여정에 빌미 줬다

김여정의 담화를 보면 북한 지뢰 도발 사건에 대한 정동영 통일부 장관의 어정쩡한 발언도 논란을 키웠다.

정 장관은 7일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 "아직은 지뢰 공격으로 특정할 수는 없다고 생각한다"고 말했다.

반면 북한의 군사분계선 일대 요새화 작업을 방어적 목적으로 봤던 유엔사의 대응에는 "안일한 태도"라고 비판했다.

북한의 공격 의도에는 신중한 판단을 요구하면서 유엔사의 대응에는 상대적으로 단정적인 평가를 내린 것이다.

장병들이 중상을 입은 사건에서 정부가 전달해야 할 책임 추궁 메시지보다 긴장 관리 논리가 앞선 것 아니냐는 문제를 제기할 수 있는 대목이다.

우리 군은 5일 최종 조사 결과를 통해 해당 폭발이 북한군이 군사분계선 이남에 매설한 지뢰에 의한 것이라고 판단했다. 유엔사도 남측 지역의 북한 지뢰 발견을 정전협정 위반으로 봤다.

우리 군을 겨냥한 구체적인 공격 의도에 추가 판단이 필요하더라도, 북한의 지뢰 매설과 그로 인한 장병 피해의 책임이 사라지는 것은 아니다.

그러나 김여정은 정 장관의 발언을 빌미로 '한국도 고의적 공격을 단정하지 못한다'는 논거로 써먹었다.

정부의 메시지가 불명료할수록 북한은 이 같은 틈을 파고들 수 있다.

인도지원과 안보 대응을 병행하려면 북한에 무엇을 제안하는지 못지않게, 어떤 행위에 책임을 묻고 어떤 조치를 요구하는지를 일관되게 밝혀야 한다.

김여정 북한 노동당 부부장. [사진=뉴스핌 자료사진]

◆ "마주할 일 없다"…대남적대 이어갈 듯

김여정은 담화에서 "한국 것들과는 영원히 마주설 일이 없을 것이며 되돌려세울 수 없는 역사는 이미 오래전에 경과되었음을 다시한번 느끼게 해줄 것"이라고 주장했다.

당분간 남북관계의 호전을 기대하기 어렵다는 차단벽을 친 것으로 볼 수 있다.

그동안 북한은 지뢰 사건의 책임을 부인하면서 군사분계선 문제를 논의하자는 제안도 거부해왔다.

의료지원까지 정치적 도발로 규정한 이번 담화는 단기간에 인도협력을 통해 남북관계의 돌파구를 마련하기 어렵다는 점을 재확인한 것으로 분석된다.

당분간 남북관계는 지원 협의보다 지뢰 사건을 둘러싼 책임 공방과 접경지역 긴장 관리에 무게가 실릴 가능성이 크다.

yjlee@newspim.com

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'100조 영업익' 역사 새롭게 쓴 삼성전자의 비밀은? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 돌파한 배경에는 메모리 반도체의 폭발적인 수익성 개선이 자리 잡고 있다. 고대역폭메모리(HBM)에 이어 범용 D램과 낸드플래시까지 가격이 급등하면서 메모리 전반이 이례적인 초고마진 구간에 진입했다. 특히 범용 D램의 수익성이 HBM을 추월하는 이례적인 현상까지 나타났다. 내년에는 HBM 가격도 큰 폭으로 오를 것으로 전망되면서 반도체 호황이 장기화할 가능성에 무게가 실리고 있다. 8일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 이날 3분기 연결기준 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원의 잠정 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 126.59%, 영업이익은 782.50% 증가했다. 전분기와 비교해도 각각 13.70%, 20.01% 늘었다. 이날 사업부문별 실적을 발표하지는 않았으나 증권가에서는 반도체 부문에서만 110조원의 영업이익을 달성한 것으로 보고 있다. [사진=삼성전자] ◆D램 이익률 83%·낸드 71%…메모리 초고마진 시대실적 개선을 주도한 것은 메모리 반도체다. 증권가에서는 삼성전자 D램의 3분기 영업이익률이 83%, 낸드는 71%에 달했을 것으로 추정하고 있다. 이 같은 수익성의 배경에는 범용 메모리 가격 급등이 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM뿐 아니라 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 동반 증가했다. 반면 메모리 업체들이 생산능력을 단기간에 확대하기 어려워지면서 공급 부족이 심화했고, 가격 결정권은 공급업체 쪽으로 기울었다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 범용 D램 계약가격은 올해 1분기 전분기 대비 93~98%, 2분기에도 58~63% 상승할 것으로 전망됐다. 상반기에만 가격 수준이 크게 높아진 데 이어 하반기에도 추가 상승세가 이어지면서 메모리 업체들의 수익성을 끌어올리고 있다. ◆HBM보다 돈 되는 범용 D램…수익성 역전특히 눈에 띄는 변화는 범용 D램과 HBM의 수익성 역전이다. 트렌드포스는 지난 6월 발표한 보고서에서 올해 1분기 서버용 DDR5 64GB RDIMM의 웨이퍼당 매출과 수익성이 HBM을 넘어섰다고 분석했다. HBM은 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 만드는 고부가가치 제품이다. 일반 D램보다 제조공정이 복잡하고 같은 용량을 생산하는 데 더 많은 웨이퍼가 필요하지만, 높은 판매가격을 바탕으로 수익성이 우수한 제품으로 평가받아 왔다. 그러나 지난해 체결한 연간 공급계약이 올해 HBM 가격에 영향을 미치는 동안 범용 D램은 급등한 시황을 상대적으로 빠르게 반영했다. 가격 상승 속도의 차이가 일부 서버용 D램의 수익성을 HBM보다 높이는 결과로 이어진 것이다. 낸드 역시 AI 데이터센터를 중심으로 고수익 제품의 수요가 확대되고 있다. 대규모언어모델(LLM)의 학습뿐 아니라 AI 추론과 실시간 데이터 처리에 필요한 기업용 SSD 구매가 늘면서 가격 상승을 이끌고 있다. 트렌드포스는 올해 기업용 SSD의 비트 수요가 전년 대비 80% 이상 증가할 것으로 예상했다. 4분기 낸드 전체 계약가격은 전분기 대비 15~20%, 기업용 SSD는 23~28% 상승할 것으로 전망했다. 다만 스마트폰과 소비자용 저장장치 수요는 상대적으로 부진해 제품별 가격 상승 폭에는 차이가 나타나고 있다. 삼성전자 HBM4E [사진=삼성전자] ◆내년 HBM 가격 121% 급등 전망…고수익 이어지나범용 메모리의 수익성 상승은 내년 HBM 가격에도 영향을 미칠 전망이다. 생산업체 입장에서는 같은 웨이퍼를 투입했을 때 범용 D램의 수익성이 더 높아진 만큼 HBM을 공급할 때도 그에 상응하는 가격을 확보해야 할 필요성이 커졌기 때문이다. 트렌드포스는 지난달 29일 발표한 보고서에서 내년 HBM 평균판매가격(ASP)이 올해보다 121% 상승할 것으로 내다봤다. 기존 제품의 계약가격 인상뿐 아니라 고가 제품인 HBM4의 공급 비중 확대와 내년 하반기 HBM4E 양산 증가 등을 반영한 전망이다. 이는 동일한 규격의 HBM 가격이 일률적으로 두 배 이상 오른다는 의미는 아니다. 다만 차세대 제품 전환과 공급 부족이 맞물리면서 HBM 시장 전체의 가격 수준이 크게 높아질 수 있다는 분석이다. 실제 메모리 업체들도 내년 HBM 가격 인상을 예고하고 있다. 산제이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 지난달 30일 실적발표 콘퍼런스콜에서 2027년 HBM 공급물량의 상당 부분이 이미 판매계약을 통해 확보됐으며, 계약가격도 2026년보다 훨씬 높다고 밝혔다. 그는 이러한 가격 상승이 HBM과 비HBM 메모리 간 수익성 격차를 줄이는 데 기여할 것이라고 설명했다. 반도체업계 관계자는 "HBM과 범용 D램은 생산능력을 공유하는 만큼 어느 한쪽의 생산을 늘리면 다른 쪽의 공급이 제한될 수밖에 없는 구조"라며 "HBM은 적층 공정과 수율 확보에도 시간이 필요해 단기간에 공급을 확대하기 어렵다"고 설명했다. 이어 "올해는 범용 D램과 낸드의 가격 급등이 수익성을 끌어올렸다면 내년에는 HBM 가격 인상 효과까지 더해질 가능성이 있다"며 "다만 범용 메모리 가격 상승세가 둔화하고 있고 HBM4의 생산원가와 수율도 변수인 만큼 높은 수익성을 얼마나 유지하느냐가 관건"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-08 10:46
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히든스테이지 대상에 '심각한 개구리' 수상 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 제4회 싱어송라이터 경연 대회 '히든스테이지'가 다수의 실력 있는 싱어송라이터를 발굴하며 막을 내렸다. 7일 서울 동대문구에 위치한 KOCCA콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서는 제4회 '히든 스테이지'가 개최됐다. 이번 결선에는 김은찬밴드, 박희수, 신직선, 심각한개구리, 오아(OHAH), 윤준, 윤태경, 채수빈, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z)까지 총 10팀이 이름을 올렸다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 유근석 뉴스핌대표가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 최우수상을 수상한 참가번호 8번 심각한개구리와 기념촬영을 하고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최, 주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 결선 무대에서 참가자 심각한 개구리는 '불을 밝혀라'를 선곡했다. 해당 곡은 비참한 세상 속에서도 서로를 일으켜주며 다시 살아가는 사람들의 노래로, 우리 마음속에 꺼져가는 불을 다시 밝히자는 내용이 담겼다. 무대에 오른 심각한 개구리는 안정적인 중저음을 자랑하며 경쾌한 분위기의 곡을 활기차게 이끌었다. 심사위원을 맡은 배순탁 대중음악평론가는 심각한 개구리의 무대에 대해 "제일 마음에 들었던 점은, 곡 주제의 독창성"이라고 밝혔다. 이어 "대혐오의 시대에 대해 희망을 놓지 말자, 선의가 흐르고 있다는 걸 노래했다는 게 가장 마음에 들었다. 인상 깊게 잘 들었다"고 호평했다. 정민재 심사위원은 "영상 심사 때부터 인상 깊게 들었다. 초반에는 긴장했던 것 같다. 후반으로 갈수록 잘 풀려서 자신만의 페이스로 잘 꾸민 것 같다. 음악적으로 매력적이라고 느꼈고, 본인의 메시지와 소리를 잘 가지고 있는 싱어송라이터라고 생각한다"고 덧붙였다. 예선부터 본선, 그리고 결선 무대까지 모두 끝낸 후 만난 심각한 개구리는 후련한 표정을 지으며 대상 소감을 전했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com "일단 오디션이 끝나서 너무 후련합니다. 예선과 본선, 결선까지 세 차례나 진행이 됐기 때문에 긴장감이 유지되는 경연대회였어요. 일단 후련하다는 마음이 가장 크고, 대상을 받아서 너무 행복해요. 하하." 심각한 개구리는 결선 무대에서 다소 긴장한 모습을 보였지만, 심사위원의 호평을 받으며 대상과 상금 500만원을 품에 안았다. "수상은 사실 어느 정도 예상은 했어요(웃음). 심사위원들께서 너무 좋은 평가를 해주셨거든요. 그래서 기대를 해봐도 되겠다 싶더라고요. 또 이번 노래가 '히든 스테이지'의 취지에 맞는 음악이라고 생각했어요. 평소에는 마냥 긍정적인 음악을 만들었는데, 이 노래는 세상에 대한 불만을 포함한 노래였거든요. 그래서 이 곡으로 결선에 나가면 결과가 좋지 않을까 생각했는데, 대상을 받아서 너무 행복해요." 활동명 '심각한 개구리'에는 '심각한'이라는 말이 붙지만, '고민 끝에 행복을 노래하는 싱어송라이터'라는 의미가 있다. 그동안 행복하고 긍정적인 노래만 해온 심각한 개구리는 처음으로 세상에 대한 불만을 노래했다. "사실 밝은 음악만 했던 이유가, 부정적인 이야기를 하면 결과가 좋지 않을 거라는 생각 때문이었어요. 그런데 이번에 '불을 밝혀라'로 결선 무대에 나왔고, 심사위원들의 평가를 들으니까 속 깊은 어려운 이야기에도 진심을 담았을 때 결과가 좋을 수 있다는 걸 깨달았습니다. 앞으로 이런 어렵고 어두운 이야기도 용기 있게 펼칠 수 있을 것 같습니다." [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 심각한 개구리는 싱어송라이터로 활동한지 10년이 됐다. 올해로 10년차에 접어든 그는, 이번 수상의 기쁨을 가족에게 돌리고 싶다며 환한 웃음을 지었다. "어머니는 가수로 활동을 하셨고, 아버지는 시인이세요. 그동안 오디션에 나가서 1등을 못했었거든요. 올해 목표가 1등이었는데, 이번 수상 소식을 부모님에게 먼저 전하고 싶어요. 저도 언론매체 뉴스핌에서 진행한 오디션에서 1등을 했다고 당당하게 전하고 싶어요. 부모님이 그동안 제 곡을 듣고 나서 부족한 점을 말해주셨는데, '불을 밝혀라'를 듣고 나서는 저만의 개성이 생긴 것 같다는 말을 해주셨거든요. 그래서 더 확신을 갖고 결선 곡으로 정했는데, 결과까지 완벽한 것 같아요." 제4회 '히든 스테이지' 대상이 주인공이 된 심각한 개구리는 앞으로의 음악 활동 계획에 대해 "상금을 단독 공연을 하는데 쓰고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 참가자 심각한 개구리가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 뉴스핌 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지' 결선에서 무대를 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 "결선 때 부른 '불을 밝혀라'가 포함된 미니앨범이 10월 14일에 나와요. 앨범명이 '추락한 개구리'인데, 꿈과 희망을 갖고 세상을 비행했던 개구리가 세상의 풍파를 맞고 추락한 내용을 담았어요. 세상의 아픔과 외로움을 노래하려고 해요. 기존에 들었던 음악과 달리 진지하고 조용하고, 어쩌면 심각한 앨범인데 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 그리고 이번에 받은 상금으로 단독 공연을 해보려고 해요. 공연을 할지 말지 고민했는데, 이렇게 된 거, 한 번 추진해 보겠습니다!" 제4회 '히든 스테이지' 심사는 배순탁, 김도헌, 정민재 대중음악평론가가 맡았다. 심사는 음악적 완성도와 가사 표현력 및 메시지, 가창력과 무대 표현력을 중점으로 진행됐다. 그 결과, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만원)은 심각한 개구리가 수상했다. 이어 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만원)은 윤태경, 우수상(200만원)은 김은찬 밴드, 루키상(200만원)은 신직선에게 돌아갔다. alice09@newspim.com 2026-10-07 17:15

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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