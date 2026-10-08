한-이집트, 청정에너지·전력 기반시설 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국과 이집트가 8일 청정에너지 협력 MOU를 체결했다
- 양국은 태양광·풍력과 전력망 확충·현대화에 협력했다
- 공동사업 발굴로 이집트·아프리카 진출 기반을 넓히기로 했다
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이집트·아프리카 시장 진출기반 마련
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 이집트가 청정에너지에서 전력 기반시설까지 협력 대폭 확대한다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 8일 청와대에서 한-이집트 정상회담을 계기로 이집트 전력·재생에너지부와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
양해각서는 '청정에너지 분야 협력에 관한 양해각서' 및 '전력 기반시설(인프라) 협력 관계(파트너십) 구축에 관한 양해각서' 2건이 체결됐다.
이번 양해각서 체결을 통해 양국은 태양광·풍력 등 청정에너지 분야에서 송배전망 확충과 전력설비 현대화 등 전력 기반시설 분야까지 협력 범위를 확대할 방침이다(그림 참고).
우선 청정에너지분야 양해각서에 따라 양국은 태양광, 풍력, 바이오매스, 폐기물에너지 및 원자력의 평화적 이용 등에 관한 정책·정보 교류를 추진한다.
전력 기반시설 분야에서는 송배전망 확충과 노후설비 개·보수, 초고압 직류송전(HVDC), 에너지저장장치(ESS) 등 관련 정책과 기술을 공유한다.
양국은 관계기관과 기업 간 교류를 확대하고, 청정에너지 및 전력 기반시설 분야의 공동사업을 발굴해 나갈 계획이다. 이를 통해 우리 기업의 이집트 시장 진출 기반을 넓히고, 양국 기업 간 협력을 바탕으로 아프리카 시장에서의 새로운 사업 기회도 창출할 수 있을 것으로 기대된다.
김성환 기후부 장관은 "이번 양해각서 체결로 청정에너지에서 전력 기반시설(인프라)까지 양국 간 에너지 협력의 폭을 넓히는 기반을 마련했다"며 "양국의 경험과 기술이 실질적인 협력사업과 우리 기업의 해외 진출로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com