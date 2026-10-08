삼성생명, 운동수명 점검 팝업 'FITSTOP' 운영

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명이 8일 피트스톱 캠페인을 열었다
- 뚝섬 시작으로 서울마당·전주서 운영한다
- 4단계 운동수명 점검과 굿즈를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 찾아가는 운동수명 정비소 '피트스톱(FITSTOP)'을 열고 고객의 건강한 내일을 응원하는 브랜드 캠페인을 전개한다고 8일 밝혔다.
이번 팝업은 자동차 레이싱 중 차량을 정비하기 위해 잠시 멈추는 공간인 '피트스톱(PITSTOP)'에서 착안했다. 고객들이 일상에서 잠시 멈춰 자신의 운동수명을 점검할 수 있도록 마련됐다. 명칭도 건강을 의미하는 'FITNESS'를 결합한 'FITSTOP'으로 변형해 운동수명 점검을 통해 건강한 내일을 응원한다는 의미를 담았다.
FITSTOP은 지난 3일 뚝섬 한강공원에서 처음 문을 열었으며, 8~10일 한국프레스센터 앞 서울마당과 18일 전주 R1 2026 마라톤 행사장(전주교대부설초)에서 운영될 예정이다.
참여자들은 현장에서 QR코드를 통해 모바일 체크인을 한 뒤 4단계 운동수명 점검 미션을 체험할 수 있다. 미션은 주행능력 확인(민첩성·지구력), 서스펜션 상태 체크(하체 근력·관절 가동성), 시스템 테스트(순발력·반사신경), 프레임 교정(체형 밸런스·유연성)으로 구성됐다.
체험을 마친 참가자에게는 미션 결과에 따른 '운동수명 가이드'와 FITSTOP의 메시지가 담긴 다양한 굿즈가 제공된다. 키캡 만들기, 포토존, SNS 이벤트 등 체험 부스도 함께 운영된다.
삼성생명 관계자는 "보험을 넘어 고객의 더 나은 삶을 개발하고자 하는 삼성생명의 의지가 이번 팝업에 담겨 있다"며 "FITSTOP을 통해 고객들이 운동수명을 점검하고 삼성생명과 함께 건강한 내일을 꿈꾸길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com