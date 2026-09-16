삼성생명, '라이프놀로지 랩 데모데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 15일 라이프놀로지 랩 데모데이를 열었다.
- 고려대 등 5개 대학 39개팀이 미래 기술 솔루션을 선보였다.
- AI 경로 시뮬레이션 등 3개팀이 대상을 받고 미국 참관권을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 지난 15일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 '라이프놀로지 랩 데모데이'를 개최했다고 16일 밝혔다.
라이프놀로지 랩은 인생(Life)과 기술(Technology)을 결합한 개념으로, 삼성생명이 보험을 넘어 고객의 삶에 새로운 가치를 더할 아이디어를 발굴하기 위해 2024년부터 운영하고 있는 산학협력 프로젝트다.
이번 행사에서는 고려대·연세대·서울대·KAIST·한양대 등 5개 대학 IT 전공 학생들로 구성된 39개 팀이 지난 4개월간 개발한 결과물을 선보였다.
참가팀들은 ▲가능성을 더하는 연결 ▲삶에 활력을 더하는 변화 ▲새로운 기회를 발굴하는 예측 등을 주제로 10년 뒤 미래를 내다본 다양한 기술 솔루션을 제안했다. 행사장에서는 VR 헤드셋과 스마트 글래스 등을 활용해 일부 솔루션을 직접 체험할 수 있도록 했다.
이날 우수팀 시상도 진행됐다. AI를 활용해 인생의 여러 경로를 시뮬레이션하는 'Parallel me', 치매 환자를 위한 기억 보조 서비스 '기억새록', 움직임의 퇴행을 분석하는 'Kinetic Assets' 등 3개 팀이 대상을 받았다.
대상 수상팀에는 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 열리는 개발자 콘퍼런스 'DEVELOPER WEEK' 참관과 실리콘밸리 탐방 기회가 제공된다.
라이프놀로지 랩 3기 지도교수로 참여한 심병효 서울대 교수는 "이번 프로젝트를 통해 기술이 사람들의 삶을 더 행복하게 만드는 데 기여할 수 있음을 확인했다"며 "아이디어를 실제 솔루션으로 발전시키는 학생들에게서 미래 개발자들의 잠재력을 엿볼 수 있었다"고 말했다.
삼성생명은 라이프놀로지 랩 1기부터 3기까지의 주요 결과물을 온라인 홈페이지에서도 공개하고 있다.
삼성생명 관계자는 "미래의 개발자들과 함께 보험을 넘어 고객의 행복한 인생을 위한 가능성을 찾는 과정이었다"며 "앞으로도 고객의 삶에 새로운 가능성을 제시하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com