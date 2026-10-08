울산시 상수도사업본부, 공업축제서 수돗물 '고래수' 홍보

AI 핵심 요약beta
- 울산시 상수도사업본부가 9일부터 고래수 홍보행사를 열었다.
- 태화강국가정원 축제서 수질·정수과정 안내에 나섰다.
- 설문조사와 VR체험으로 수돗물 신뢰 제고에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
VR 체험 정수 처리 과정 이해 증진
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시 상수도사업본부가 공업축제 현장에서 수돗물 브랜드 '고래수' 알리기에 나선다.
상수도사업본부는 오는 9일부터 11일까지 사흘간 태화강국가정원 남구 둔치에서 열리는 '2026 울산공업축제'에서 고래수 홍보 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 시민들에게 고래수의 수질 관리와 정수 과정을 알리고, 수돗물에 대한 신뢰를 높이기 위해 마련됐다.
현장에서는 수돗물 품질과 안전성에 대한 안내가 이뤄진다. 울산시 공식 유튜브 채널의 고래수 정수 공정 홍보 영상을 시청한 뒤 '좋아요'와 댓글을 남긴 참여자에게는 고래수 마스코트 '물동이' 키링과 병입 고래수를 제공한다.
수돗물 음용 실태와 고래수에 대한 인식을 묻는 설문조사도 진행한다. 시민 의견을 수렴해 향후 수돗물 홍보와 서비스 개선에 반영할 계획이다.
상수도 요금 전자고지 제도도 안내한다. 전자고지는 요금 납부 편의를 높이고 종이 고지서 사용을 줄이는 제도다.
9일과 10일에는 한국상하수도협회 수돗물홍보협의회가 현장에서 수돗물 카페를 운영한다. 시민들은 고래수로 만든 커피와 아이스티 등을 맛볼 수 있다.
음료는 다회용컵에 담아 제공한다. 정수 처리 과정을 가상현실(VR)로 살펴보는 체험 구역도 운영해 시민들이 수돗물 생산 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 할 예정이다.
psj9449@newspim.com