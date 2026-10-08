귀뚜라미, '따숨케어' 신규 가입 시 매트리스 케어 1회 무상 제공

AI 핵심 요약beta
- 귀뚜라미가 8일 따숨케어 신규 계약 고객에 무상 매트리스 케어를 제공한다고 밝혔다.
- 오는 12월 31일까지 보일러 렌탈 신규 고객은 계약당 1회 혜택을 받는다.
- 따숨케어는 보일러 설치부터 정기 점검과 A/S를 묶은 통합 렌탈 서비스다.
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보일러 정기 점검·A/S에 매트리스 방문 클리닝 혜택 추가
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 귀뚜라미는 현대렌탈케어와 협업으로 운영하는 가정용 보일러 렌탈 서비스 '따숨케어'의 신규 계약 고객을 대상으로 오는 12월 31일까지 매트리스 케어 서비스를 1회 무상 제공하는 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 프로모션은 겨울 난방철을 앞두고 보일러 교체를 검토하는 소비자에게 구매 및 유지 관리 부담을 줄여주기 위해 기획됐다. 따숨케어 서비스를 이용하는 고객은 보일러 초기 구매 비용을 낮추고 정기 점검과 A/S(애프터서비스)를 받는 한편, 전문가의 방문 케어를 통해 매트리스 위생 관리까지 제공받을 수 있다.
무상 제공되는 매트리스 케어는 전문 케어 인력이 고객 자택을 직접 방문해 전용 장비로 건식 클리닝을 시행하는 서비스다. 주요 관리 공정은 자외선(UVC)을 활용한 표면 살균, 침구 전용 브러시를 통한 매트리스 청소, 수거 먼지량 및 오염 상태 확인·안내, 아로마 케어 및 음이온 공기 청정, 소독 스프레이 분사 등으로 구성된다.
특히 침구 전용 브러시가 매트리스 표면을 두드리며 내부 섬유에 쌓인 먼지를 흡입하고, 청소 과정에서 수거된 오염 물질을 고객이 직접 확인할 수 있도록 안내해 관리 실효성을 높였다. 평소 직접 청소하기 까다로운 매트리스를 살균부터 소독까지 단계별로 케어받을 수 있는 것이 특징이다.
해당 혜택은 프로모션 기간 내 귀뚜라미 보일러 렌탈 서비스를 신규 계약한 고객에게 계약 건당 1회 제공되며, 보일러 설치 후 3개월 이내에 신청해 이용할 수 있다.
귀뚜라미의 '따숨케어'는 보일러 설치부터 정기 점검, A/S까지 제공하는 통합 관리형 렌탈 서비스다. 소비자는 5년과 8년 중 관리 기간을 선택할 수 있으며, 계약 기간에 따라 최대 8년 무상 A/S, 연 1회 정기 성능 점검, 24시간 이내 고장 대응 서비스를 받게 된다. 렌탈 대상 모델은 고급형 '귀뚜라미 거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러'와 일반형 '귀뚜라미 트윈알파 ECO L11 가스보일러' 2종이다.
stpoemseok@newspim.com