이준기, 딸 잃은 아버지의 절절한 절망…'키드냅 게임' 첫 방송부터 몰입도↑

AI 핵심 요약beta
- 이준기가 6일 첫 방송된 키드냅 게임에서 한기주 역을 맡았다.
- 딸을 잃은 아버지의 절박함을 밀도 높은 연기로 그려냈다.
- 아시아 7개 도시 납치 사건 다룬 작품은 매주 화요일 방송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '키드냅 게임' 이준기가 딸을 잃은 아버지의 절박한 감정을 밀도 높은 연기로 그려내며 안방극장에 강렬한 인상을 남겼다.
지난 6일 막을 올린 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 납치 사건을 다룬 스릴러 작품으로, 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트다.
그 가운데, 이준기는 천재 의사로 이름을 떨쳤지만, 시력을 잃은 딸 '리안'(최소율)의 개두술 실패 이후 수술실에 들어가지 못하는 외과 의사 '한기주' 역을 맡아 강렬한 감정 열연을 펼쳤다. 발표회를 앞둔 리안을 위해 꽃집에 들른 그는 의문의 여성에게 꽃을 받은 뒤 '게임 시작까지 앞으로 5시간'이라는 의미심장한 메시지를 받았다. 이후 그가 공연을 마친 리안을 두고 자리를 비운 사이 붉은 장미꽃잎만 남아 있고 딸은 사라져, 기주는 경찰과 사람들에게 자신의 딸을 봤냐고 절박하게 호소했다. 그런 그에게 '키드냅 게임' 참가 소식과 지령이 전달되며, 딸을 찾기 위한 그의 처절한 여정이 시작됐다.
이렇듯 이준기는 딸에게 존경받던 아버지이자 명성 있던 의사로서의 자신감을 잃은 '한기주'의 복잡한 내면부터 딸을 납치당한 아버지의 충격과 애끓는 절망까지 폭넓은 감정선을 밀도 높은 연기로 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 매 작품마다 장르를 가리지 않는 연기 스펙트럼을 보여준 이준기는 글로벌 프로젝트 '키드냅 게임'을 통해 다시 한번 '연기 올라운더'의 저력을 입증하고 있다. 과연 그가 그려갈 '한기주'가 딸을 되찾기 위해 어떤 선택과 고군분투를 이어갈지 다음 화를 향한 궁금증이 고조되고 있다.
한편, 압도적인 스케일과 긴장감으로 주목받고 있는 이준기 주연의 '키드냅 게임'은 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.
moonddo00@newspim.com