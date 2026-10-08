에스피소프트, 휴롬과 AI 에이전트 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- 에스피소프트가 8일 휴롬과 AI 에이전트 구축 MOU를 체결했다.
- 회사는 MS 코파일럿 기반 맞춤형 AI 사업을 확대하기로 했다.
- 휴롬 데이터 통합·자동화로 전사 AI 전환을 추진하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스피소프트가 휴롬과 기업형 AI 에이전트 구축을 위한 기술협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협력을 통해 에스피소프트는 마이크로소프트(MS) 코파일럿 등 AI 솔루션을 기반으로 기업의 맞춤형 AI 에이전트 사업을 확대할 방침이다.
회사에 따르면 MOU는 휴롬의 사내 데이터를 AI가 활용할 수 있는 형태로 통합·관리하고, 이를 바탕으로 업무 자동화 에이전트를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 MS 패브릭(Fabric) 및 원레이크(OneLake)를 활용한 통합 데이터 기반 조성과 코파일럿 스튜디오, MS 파운드리 등 AI 플랫폼을 활용한 기업형 AI 에이전트 구현 방안을 구체화할 계획이다.
에스피소프트는 휴롬의 내부 데이터 저장·관리 체계를 정비하고, 목적에 맞는 코파일럿 기반 AI 에이전트를 설계·구축할 예정이다. 코파일럿 스튜디오를 활용해 임직원이 반복적으로 수행하는 업무를 자동화하고, MS 팀즈(Teams)와 업무시스템, 응용프로그램 인터페이스(API) 등 다양한 사용자 채널과 연계하는 방안도 추진한다.
에스피소프트는 MS SPLA를 중심으로 M365, 코파일럿 등 기업용 소프트웨어 라이선스 사업을 전개해왔으며, 최근 어도비 생성형 AI 솔루션, 구글 워크스페이스(GWS) 등 글로벌 소프트웨어 제품 포트폴리오를 확대하며 AIaaS(AI as a Service) 사업을 강화하고 있다.
회사 관계자는 "기업의 AI 전환은 단순히 코파일럿을 도입하는 데 그치지 않고, 내부 데이터를 어떻게 통합·관리하고 업무 프로세스와 연결하느냐가 핵심"이라고 설명했다. 이어 "MOU를 기점으로 M365, 애저(Azure) 등 AI 솔루션에 대한 기술 컨설팅 및 구축을 지원해 휴롬의 전사 AI 전환을 단계적으로 구체화해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com