토스·광주은행, 스테이블코인 QR 결제 기술검증 완료

AI 핵심 요약beta
- 토스와 광주은행이 8일 스테이블코인 오프라인 결제 검증을 마쳤다.
- 광주은행 앱서 토스 앱으로 넘어가 QR 스캔만으로 결제했다.
- 양사는 가상의 가맹점 검증 뒤 2차 실증을 준비 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스와 광주은행은 스테이블코인 기반 오프라인 매장 결제 기술검증을 완료했다고 8일 밝혔다.
양사는 광주은행 고객이 은행 앱에서 토스 앱으로 연결돼 QR 스캔만으로 결제를 완결할 수 있는지 확인하는 검증을 진행했다. 광주은행 모바일 앱, 토스 앱, 토스플레이스 결제 단말기를 하나의 흐름으로 연결한 것이다.
검증 결과 광주은행 고객이 은행 앱에서 스테이블코인 결제를 선택하면 토스 앱이 자동으로 열리고 QR 스캐너가 실행된다. 가맹점 단말기의 QR을 스캔하면 결제가 이뤄지고 결과가 광주은행 앱 화면으로 표시된다. 고객은 앱을 오가지 않고도 한 번의 흐름으로 결제를 마칠 수 있다.
정산은 결제 금액이 가맹점에 곧바로 전달되는 구조다. 중간 단계를 거치지 않으며, 송금이 완료되는 시점에 결제와 정산이 함께 확정된다.
이번 검증은 상용 서비스와 분리된 환경에서 진행됐다. 가상의 가맹점을 대상으로 결제 흐름을 구현했으며 실제 고객 정보나 자산은 사용하지 않았다.
양사는 이번 결과를 바탕으로 2차 검증을 준비 중이다. 고객이 거치는 단계를 더 줄이는 방향으로 결제 과정을 보완하고, 실제 가맹점을 대상으로 한 검증 범위를 협의할 계획이다.
romeok@newspim.com